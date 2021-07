Rektoren nennen Stärken ihrer Schulen

Schulwahl

Im Schulzentrum bereiten sich THG und Sekundarschule auf die Anmeldungen und das Schuljahr vor.

Eltern stehen vor der Schulwahl für ihre Kinder. Nur 160 Jungen und Mädchen werden wechseln.

Von Nadja Lehmann

In diesen Tagen dürfte das Telefon in den Sekretariaten der weiterführenden Schulen etwas häufiger klingeln als sonst: In der kommenden Woche sind Anmeldetermine bei Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und Sekundarschule, zu denen sich die Eltern, so haben es sich die Schulen gewünscht, vorab melden sollen, um einen Termin zu vereinbaren.

„Die Resonanz ist gut und entspricht dem, was uns die Grundschulen angekündigt haben“, sagt Matthias Fischbach-Städing. Gleichwohl spricht der THG-Leiter von einem „demografischen Tief“, das Rade in diesem Jahr heimsuche. „2020 sieht das aber schon wieder anders aus.“ Von ungefähr 160 Schülern geht Sekundarschulleiterin Sandra Pahl aus: „Wie diese sich auf die beiden weiterführenden Schulen verteilen werden, wird sich zeigen.“ Fischbach-Städing erwartet für sein Haus wieder eine Dreizügigkeit der neuen fünften Klassen.

Eltern und Kinder stehen nun wieder vor der Qual der Wahl. Was soll´s sein: Sekundarschule oder THG? „Jedes Elternteil will das Beste“, sagt Sandra Pahl. „Das Beste ist aber nicht immer das Gymnasium.“ Eindringlich wirbt sie dafür, der Empfehlung der Grundschule die nötige Beachtung zu schenken. „Ein Kind kann sehr gute Noten haben. Vielleicht aber durch großen Fleiß, durch Nachhilfe schon in der Grundschule“, warnt die Pädagogin. Das bedeute für ein Kind in den folgenden höheren Klassen eine immense Kraftanstrengung und Überforderung.

Was Gymnasium und Sekundarschule unterscheidet? Die Länge der Schulzeit jedenfalls nicht mehr, seit G 9 wieder eingeführt wurde, sagt Fischbach-Städing. 13 Jahre sind es hüben wie drüben. „Durch den Ganztag verbringen wir mehr Zeit miteinander“, sagt Pahl. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal – auch gegenüber den Remscheider Gesamtschulen – hat die Sekundarschule mit Spanisch: Das gibt´s schon ab Klasse 6. Nebenan im Gymnasium als 3. Fremdsprache ab Klasse 9.

„Wir sind ein kleines Haus, in dem wir uns intensiv kümmern können“ – so beschreibt Matthias Fischbach-Städing die Stärken seiner Schule. Dennoch sei man breit aufgestellt, punkte sowohl in den Naturwissenschaften als auch im sprachlichen Bereich mit Englisch, Latein, Französisch, Spanisch und dem bilingualen Unterricht in der Mittelstufe. „Den Austausch mit den Niederlanden und Schweden werden wir fortführen“, kündigt Fischbach-Städing an.

THG-Schulleiter erwartet mehr Freiräume für Freiwilliges

Mehr Freiraum erwartet er gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen gibt es für die 5. und 6. Klassen keinen Nachmittagsunterricht und durch G 9 die Entzerrung des Schulstoffs und Stundenplans. Das verschafft Zeit für Musisches: „Wir übernehmen von der Realschule das Projekt Popband“, berichtet der THG-Leiter. Das hatte die nun auslaufende Realschule mit der Rader Musikschule ins Leben gerufen.

ANMELDUNG TERMIN Sekundarschule und Theodor-Heuss-Gymnasium sind am nächsten Montag, 14-17 Uhr, und am Dienstag und Mittwoch, 15-17 Uhr, für die Eltern und künftigen Fünftklässler da. In der Sekundarschule bewirtet der Förderverein mit Kaffee und Waffeln.

Auch auf G 9 bereite sich das 52-köpfige Kollegium schon vor: Die jetzigen Fünftklässler werden als Sechstklässler in einer Erprobungsstufe zu G 9 zurückkehren. „Wir warten derzeit allerdings noch auf die Kernlehrpläne des Landeskulturministeriums“, sagt Fischbach-Städing, der bis zu den Sommerferien aber mit deren Übermittlung rechnet.

Er sieht G 9 positiv. „Wir haben derzeit in der Oberstufe doch sehr junge Schüler. Eine größere Reife bietet Vorteile bei der Stoffvermittlung“, sagt Fischbach-Städing. Und mancher Schüler erwäge dann vielleicht auch wieder einen Auslandsaufenthalt, was bei G 8 zur Ausnahme geworden sei: „Das formt die Persönlichkeit mindestens ebenso sehr wie Unterricht. Kein Schüler kehrt so zurück, wie er gegangen ist. Und das kann eine ganze Klasse prägen.“