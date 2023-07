Aus für Kurse im „life-ness“: Senioren suchen Reha-Angebote

Etwa 200 Menschen sind davon betroffen. Viele melden sich hilfesuchend beim Seniorenbeirat.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Vor einigen Monaten hatte der Rat in einer Sondersitzung ein neues Konzept beschlossen. Die gute Nachricht: Das „life-ness“ bleibt erhalten, Schwimmbereich und Nessi-Kinderland stehen nicht zur Diskussion. Die schlechte Nachricht: Die Saunalandschaft und der Fitnessbereich werden schließen müssen. Anfang Juli konnte die Geschäftsführung der Bäder Radevormwald GmbH einen neuen Stand verkünden: Erfreulich für viele Bürger wird sein, dass der Fitness-Bereich mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten bleiben kann, ein privater Betreiber hat sich dazu bereit erklärt, voraussichtlich im Herbst soll er vorgestellt werden.

Die schlechte Nachricht bezieht sich dieses Mal auf die Reha-Kurse, die bislang im „life-ness“ stattfanden und nicht zuletzt durch das Personal des Fitness-Bereichs betreut wurden. Die Kapazitäten dafür werde es vorerst nicht mehr geben, teilte die Bäder GmbH mit. Die bislang angebotenen Kurse zur Rehabilitation – Muskel- und Gelenkgymnastik, Wassergymnastik und Osteoporosekurs – werden bis auf Weiteres ersatzlos gestrichen.

Es handele sich um ärztlich verschriebene Anwendungen

Das trifft mehr Menschen, als man vermutet. Dies bekommen aktuell die Mitglieder des Seniorenbeirates zu spüren. „Wir erhalten viele Anfragen von verzweifelten Menschen, die jetzt keine Reha-Kurse mehr besuchen können“, berichtet dessen Vorsitzender Wolf-Rainer Winterhagen.

Er habe bereits in zwei kommunalen Sitzungen auf das Problem hingewiesen. „Betroffen sind davon rund 200 Personen“, umschreibt der Seniorenvertreter das Ausmaß des Problems. Bei den Reha-Maßnahmen, um die es geht, handele es sich nicht etwa um bloße Wellness-Angebote, sondern fast in allen Fällen um ärztlich verschriebene Anwendungen, die für die Gesundheit der Menschen wichtig sind. Nun gibt es in Radevormwald einige Anbieter, die solche Reha-Maßnahmen ebenfalls durchführen könnten. „Aber die Kapazitäten werden nicht reichen, um alle Betroffenen zu versorgen“, beklagt Wolf-Rainer Winterhagen, der zudem kritisch anmerkt, dass auf der Webseite des „life-ness“ noch immer für die Reha-Angebote geworben wird.

Florian Weiskirch, der mit dem Beigeordneten Simon Woywod die Geschäftsführung der Bäder Radevormwald GmbH inne hat, kann gut verstehen, dass die Entscheidung bei den Reha-Patienten für Frust sorgt. „Für jeden einzelnen Betroffenen tut es uns leid, dass wir das Reha-Angebot im ,Life-nes‘ bereits jetzt nicht aufrecht erhalten können. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, versichert Weiskirch, der auch Geschäftsführer der Stadtwerke ist. Eine Weiterführung sei mit den verfügbaren Kapazitäten nicht möglich: „Insofern können wir bei den Betroffenen nur um Verständnis werben.“

Der Geschäftsführer erinnert an die Vorgeschichte: Die kommunalen Gremien hätten die Entscheidung gefällt, dass die Angebote Sauna und Fitness-Studio im „life-ness“ abgewickelt werden sollten. Das hatte für Kritik vieler Badbesucher gesorgt, die beide Bereiche regelmäßig nutzen.

Daher sei man um so froher gewesen, erklärt Florian Weiskirch, „dass wir sehr kurzfristig Interessenten als Nachnutzer für die Fitnessflächen gefunden haben, so dass am Standort zumindest weiterhin Fitness angeboten werden kann.“ Die Nachnutzung sei im Aufsichtsrat entsprechend erörtert und beschlossen worden. „Derzeit befinden wir uns auf der Zielgerade der Verhandlungen.“ Ob wieder im Freizeitbad Reha-Kurse angeboten werden können, ist offen. Derzeit, macht der Co-Geschäftsführer der Bäder GmbH klar, sei eine solche Entwicklung nicht absehbar.

Petition

Als die Nachricht von der Schließung der Sauna und des Fitness-Bereiches öffentlich gemacht wurde, organisierte eine Radevormwalder Bürgerin eine Petition zu deren Erhalt auf der Kampagenen-Webseite change.org. Innerhalb weniger Tage bekam dieses Anliegen hunderte von Unterstützern.