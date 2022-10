Rechtsextreme Symbole tauchen wieder auf

Radevormwald. Das Linke Forum meldet, dass erneut in den Wupperorten Schmierereien entdeckt wurden, die auf einen rechtsextremen Hintergrund hindeuten. Am Freitag seien zwei Hakenkreuze das SS-Zeichen und der Code „88“ (für „Heil Hitler“) an einer Baustelle, unmittelbar in der Nähe des Wohnhauses von Fritz Ullmann aufgefallen, dem ehemaligen Ratsherrn des Linken Forum. Man gehe von einer indirekten Drohung aus.