Rainer Röhlig (FDP) gibt Ratsmandat ab

Radevormwald. Einen Wechsel in ihrer Ratsfraktion hat die FDP Radevormwald angekündigt. Rainer Röhlig, langjähriges Ratsmitglied der Liberalen, hat sein Mandat an Simon Sagik abgegeben. Dieser hatte bereits am 6. Juni an seiner ersten Sitzung als Ratsmitglied teilgenommen. „Wir wünschen ihm eine erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Radevormwalder Bürger“, heißt es in der Mitteilung der FDP-Fraktion. „Wir möchten uns auch bei Rainer Röhlig für seine langjährige politische Tätigkeit im Rat bedanken. Gleichzeitig freuen wir uns, dass er der liberalen Idee weiter verbunden bleibt und uns mit seinem Sachverstand und seinem Engagement in den Ausschüssen weiter unterstützt.“