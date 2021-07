Rätsel um grüne Quadrate ist gelöst

Verkehr

+ © Axel Richter An 14 Stellen hat Klaus Pütz diese Markierungen gesehen. Diese etwa 10 mal 10 Zentimeter großen Quadrate werden bald verschwinden. © Axel Richter

Der frühere Radevormwalder Bezirksbeamte Klaus Pütz hat Markierungen auf Straßen entdeckt. Es handelt sich um Messhilfspunkte.

Von Karsten Mittelstädt

„Was ist das?“ Die Frage stand am Anfang, als der ehemalige Bezirksbeamte der Wupperorte, Klaus Pütz, erstmals im vorbeifahren zwei hellgrüne Quadrate auf der Fahrbahn entdeckte. Als er die Zeichen zum zweiten und dritten Mal auf anderen Straßen sah, wuchs die Neugier. Immer mitten auf der Fahrbahn, mal auf Gemeindestraße, mal auf Land- oder Bundesstraße entdeckte er die seltsamen versetzt aufgemalten, signalgrünen Quadrate. Da Klaus Pütz weder an Kornkreise noch an grüne Männchen glaubt, forschte er nach.

Doch bei der Straßenmeisterei des Landesbetriebes Straßen NRW in Wipperfürth, die für den Unterhalt der Landstraßen zuständig ist, wusste man nichts von diesen Quadraten, die Pütz auch auf Hückeswagener Straßen auszumachen glaubte. Er schrieb die Fundorte auf und entdeckte: Es gibt die kleinen Quadrate nur in Radevormwald. Gesehen hat Pütz sie auf der Kirch, Keilbecker, Hardt-, Kohlstraße, auf der Elberfelder Straße im Wilhelmstal gleich vier Mal, in Krebsöge und Bergerhof.

Das Geheimnis der grünen Quadrate kann Ulrich Dippel, Leiter des Tiefbauamtes lüften. „Das sind Messhilfspunkte, Überbleibsel der Befahrung, die wir im April durchführen ließen“, erklärt Dippel. Wie berichtet, lässt die Stadt ihr Straßennetz neu digitalisieren. Etwa eineinhalb Wochen fuhr ein Vermessungsfahrzeug des Erfurter Unternehmens Lehmann und Partner durch Radevormwald. Das Fahrzeug machte etwa alle fünf Meter Fotos des jeweiligen Straßenabschnitts. Auf diese Weise erhält die Stadt eine besondere Straßenkarte. In diesem Kataster ist der Zustand der Straße exakt ablesbar.

„Zurzeit wird das erfasste Material gesichtet und bewertet.“

Ulrich Dippel, Tiefbauamt

Sind Gullydeckel abgesenkt? Wo brechen Straßenränder ab? Das Kataster wird für die Sanierung der Straßen genutzt. Mit dem Datenmaterial kann eine Prioritätenliste erstellt werden, die zeigt, welche Straßen am dringendsten saniert werden müssten. Die etwa 10 x 10 Zentimeter großen, grünen Quadrate, die Pütz´ Aufmerksamkeit erregten - und sicher nicht nur seine - dienten dem Vermessungsfahrzeug zur Orientierung. Die Markierungen wurden zwei Tage vor Beginn der Befahrung aufgebracht. Bei der Überfahrt konnte sich die Software jeweils neu justieren, erklärt Dippel. Die grünen Quadrate werden in den kommenden Wochen und Monaten langsam verschwinden. „Sie werden ausgewaschen“, sagt Dippel.

Bis die Stadtverwaltung das Kataster nutzen kann, werden allerdings noch Monate vergehen. „Zurzeit wird das erfasste Material gesichtet und bewertet“, erklärt Dippel. Sind unbrauchbare Aufnahmen dabei, müsste das Fahrzeug eventuell einzelne Abschnitte nochmals befahren. Ist das gesamte Datenmaterial vorhanden, wird das Straßenkataster erstellt, das voraussichtlich im Herbst fertiggestellt ist und der Stadt dann übergeben wird.

STRASSENKATASTER KOSTEN Das digitale Straßenkataster mit dem Zustand aller Verkehrsflächen kostet die Stadt Radevormwald rund 60 000 Euro. KATASTER Verwaltungen nutzen Kataster. Das sind Sammlungen von Dingen oder Sachverhalten. Zu den ältesten Katastern gehören Liegenschaftskataster, die sämtliche Parzellen und Grundstücke und ihre räumliche Lage beschreiben. Der Code Napoleon aus dem Jahr 1799 gilt als frühes Kataster, das die Rechtsverhältnisse im bürgerlichen Leben regelte.

Die letzte Zustandserfassung des Radevormwalder Straßennetzes stammt noch aus dem Jahr 2006. Damals wurde der Zustand der Straßen allerdings noch manuell durch Mitarbeiter erfasst, die sämtliche Straßen abgingen und vermaßen.