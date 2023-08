Radsport-Profis messen sich 2024 in Rade

70 Jahre nach dem Straßenrennen gibt es wieder einen nationalen Wettkampf – Eigentlich sollte der in München ausgetragen werden.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Es ist ein gelungener Coup, auf den Sven Schreiber und die Stadt zurecht stolz sein können: Ganze 70 Jahre nach der letzten Deutschen Meisterschaft im Rad-Straßenrennen 1954 wird Radevormwald erneut Austragungsort eines nationalen Wettkampfes. Vom 12. bis 14. Januar 2024 wird die deutsche Radsport-Elite zur Deutschen Meisterschaft im Cyclocross in der Stadt erwartet. Eine besondere Disziplin, die früher noch unter dem Namen „Querfeldein“ bekannt war und den ehemaligen Radrennfahrer und späteren Radsport-Bundestrainer Klaus-Peter Thaler (74) großmachte.

„Als ich mit 16 Jahren zum ersten Mal damit anfing, war es noch keine offizielle Disziplin“, erinnert sich Thaler, der als Botschafter der Deutschen Meisterschaft kürzlich in Rade vorbeischaute. „Weil wir im Winter nicht auf die Straße durften, war Querfeldein damals die einzige Chance für uns Radfahrer in dieser Jahreszeit zu trainieren.“ Später habe es sich zu einer eigenen Disziplin entwickelt, die heute aber immer noch von Straßenrennfahrern der Tour de France etwa als Vorbereitung, aber auch als zusätzliches Handling-Training auf dem Rad genutzt wird. Denn erst wer Cyclocross durch hügelige Wälder fahren kann, sagt Schreiber, „beherrscht sein Fahrrad wirklich.“

Der Erfinder und Ausrichter des Radevormwalder 24-Stunden-Rennens „Night on Bike“ kennt sich sowohl in der Eventbranche als auch in der Radsportszene bestens aus. Als Ausrichter der nächsten Deutschen Meisterschaft im Cyclocross verspricht Schreiber, „eine der anspruchsvollsten Radcross-Strecken Deutschlands“, um die Jungs und Mädels, Männer und Frauen bestmöglich auf die internationale Bühne vorzubereiten. Das Rennen in Radevormwald dient nämlich auch der Qualifikation für die danach anstehende Weltmeisterschaft Anfang Februar in Tábor (Tschechien).

„Ich habe festgestellt, dass die DM-Strecken Micky-Maus-Kurse sind und unsere Sportler dann bei Quali-Rennen in Holland oder Belgien Herzrasen bekommen. Ich will die Meisterschaftsstrecke auf ein internationales Niveau heben“, sagt Schreiber, der dabei nicht nur ein berufliches Interesse als Eventveranstalter hat. Als Geschäftsführer von Radsport Nagel verantwortet Schreiber auch ein eigenes, erfolgreiches Radsportteam unter dem Namen „Radsport Nagel CX Team“, dessen Mitglieder nun auch bei diesem Heimspiel unter der Flagge des Radsportvereins Adler Lüttringhausen starten werden.

Sechs Lokalmatadore gehen im Januar an den Start

Zwei der sechs Lokalmatadore sind Silas Koch (20) und Jonas Köpsel (20), die in der Eliteklasse der U23-Profis angemeldet sind. Auch wenn noch gut fünf Monate bis zur Meisterschaft vor ihnen liegen, ist ihnen die Aufregung schon jetzt anzusehen. Koch, der schon einige Meisterschaften gefahren ist, pro Woche bis zu 500 Kilometer auf dem Rad zurücklegt und aktuell in der Bundesliga auf Platz sieben steht, hat Respekt vor der Konkurrenz und der von Sven Schreiber ausgesuchten Strecke. „Die ist schon nicht ohne“, sagt der 20-Jährige und lächelt nervös. Schreiber hat für die Meisterschaft das komplette Gelände der Evangelischen Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße gewinnen können. Eine Strecke von 2,8 Kilometern durch den Wald, mit besonders vielen Höhenmetern am Startberg. Eine Steigung von bis zu 15 Prozent erwartet die Teilnehmer, sagt Schreiber. „Da brennen einem ja schon die Beine nur vom Zusehen“, entfährt es dem dreimaligen Welt- und Vize-Weltmeister und 13-fachen Deutschen Meister Thaler. Und er muss es schließlich wissen.

Die Anmeldungen für die DM, verrät Schreiber, laufen bereits auf Hochtouren. Ein zusätzlicher Pluspunkt zur anspruchsvollen Strecke bietet Radevormwald als Austragungsort aufgrund der guten Infrastruktur. Sowohl die Akademie der Targobank als auch die Bildungsstätte und die Jugendherberge, alle an der Telegrafenstraße gelegen, haben Schreiber freie Hand zur Vermarktung der Schlafplätze an Teilnehmer gegeben. Die Akademie sei bereits ausgebucht.

Hintergrund

Verlegung: Ursprünglich sollte die Deutsche Meisterschaft im Cyclocross 2024 in München stattfinden. Da im kommenden Jahr zeitgleich die Handball-EM in der bayerischen Hauptstadt ausgetragen wird, musste ein neuer Ort gefunden werden. Sven Schreiber schickte kurzerhand seine Bewerbung los und erhielt nach einer Vor-Ort-Prüfung den Zuschlag.

Publikum: Zuschauer werden das Spektakel kostenlos mitverfolgen können. Weitere Infos zur Deutschen Meisterschaft in Radevormwald online:

www.radcross-radevormwald.de