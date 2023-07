Eishörnchen-Deko wurde schon wieder gestohlen

Die Deko ist wieder an Ort und Stelle, aber die Besitzer haben von den wiederholten Diebstählen ldie Nase voll.

Wahrzeichen des „Allegria“ war erneut verschwunden. Erst nach drei Tagen tauchte es wieder auf.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Das Deko-Eishörnchen vor dem Eiscafé „Allegria“ ist erneut das Opfer von Zeitgenossen mit fragwürdigem Humor geworden. Das Hörnchen sei in der Nacht auf vergangenen Dienstag gegen 23.30 Uhr von Unbekannten mitgenommen worden, berichtet Nicole Frau, die mit Ehemann Cristian Mammoliti das Eiscafé an der Kaiserstraße in Radevormwald führt.

Manche mögen den Hörnchen-Klau komisch finden, doch das Inhaber-Ehepaar kann darüber nicht mehr lachen. „Wir haben wirklich genug davon“, erklärt Nicole Frau. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die auffällige Dekoration verschwunden ist: Vor zwei Jahren, im August 2021, hatten die Inhaber die Polizei über den Diebstahl des Hörnchens informiert. Zwei Tage nach dem Verschwinden der Dekoration wurde sie auf einem Spielplatz am Jung-Stilling-Weg gefunden und wieder an Ort und Stelle gebracht. Bei dem jetzigen Diebstahl hatten die Inhaber des Eiscafés nicht sofort die Polizei verständigt, sondern den Diebstahl in den sozialen Medien öffentlich gemacht. Wenn das Hörnchen nicht innerhalb einer bestimmten Frist wieder zurückgebracht werde, wolle man jedoch eine Anzeige erstatten.

Das große Deko-Eis ist das Aushängeschild des Eiscafés

„Über einen Messenger-Dienst haben wir die Nachricht bekommen, dass das Hörnchen in der Nacht auf Freitag wieder aufgestellt wurde“, berichtet Nicole Frau. Es sei an der Grabenstraße gefunden worden.

Mancher mag sich nun nach dem erneuten Diebstahl fragen, warum das Ehepaar nicht auf das große Deko-Eis, das jüngst erst erneuert wurde, verzichtet, wo dieses doch immer wieder für Ärger sorgt. Doch das Hörnchen habe schon seinen Sinn: „Hier an der Kaiserstraße können Passanten manchmal an unseren Café vorbeigehen, ohne es zu bemerken“, erklärt Nicole Frau. Das große bunte Eis mache jedoch für jeden sichtbar, dass sich hier ein Eissalon befindet.

Billig ist eine solche Dekoration nicht – eine vierstellige Summe zahle man schon dafür, sagt Nicole Frau.