Baumaßnahmen auf der Kohlstraße

Radevormwald. Die Stadt Radevormwald teilt mit, dass am kommenden Montag, 24. Juli, die Kanalbaumaßnahmen in der Kohlstraße beginnen. „Zwischen der Hausnummer 38 und dem Fußweg Auf der Höh müssen einige Kanalhaltungen aus hydraulischen Gründen ausgewechselt werden“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.