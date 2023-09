Radevormwalder wurde mit Drogen auf Schulhof erwischt

Weil er neun Gramm Marihuana dabei hatte, musste sich ein 18-Jähriger vor Gericht verantworten.

Von Brigitte Neuschäfer

Radevormwald. Das Gesetzesvorhaben zur Legalisierung von Cannabis läuft – aber aktuell macht sich in Deutschland noch strafbar, wer die Droge auch nur besitzt. Das machte der Strafrichter am Amtsgericht Wipperfürth jetzt einem 18-jährigen Radevormwalder nachdrücklich klar, der an einem Abend im März, also jenseits der Unterrichtszeiten, auf dem Pausenhof der Sekundarschule von einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes kontrolliert worden war. Sie hatte bei ihm über neun Gramm Marihuana und Verpackungsmaterial dafür gefunden.

„Für den reinen Eigenbedarf sind gut neun Gramm ein bisschen viel und jedenfalls mehr, als man so selbst für den täglichen Konsum braucht“; hielt der Richter dem jungen Mann vor. Ein Handel mit den Drogen war dem Schüler aber nicht nachzuweisen und auch gar nicht erst angeklagt worden; es ging jetzt in der Hauptverhandlung ausschließlich um den nach geltendem Recht immer noch strafbaren Besitz der Betäubungsmittel.

Der 18-Jährige hat inzwischen die Schule abgebrochen, weil ihm nach eigenen Worten klar geworden sei, dass er das Abitur nicht schaffen wird. Er leistet seitdem ein Freiwilliges Soziales Jahr ab. Danach habe er das Fachabitur in der Tasche und wolle dann eine Ausbildung zum Rettungssanitäter machen, sagte er auf Nachfragen des Gerichts aus.

Gerade in einem derart verantwortungsvollen medizinischen Beruf sei der Drogenkonsum mehr als bedenklich, kommentierte das der Richter: „Sie riskieren damit Ihre berufliche Perspektive. Wenn Sie wirklich in diesen Beruf rein wollen, dann sollte Ihr Strafregister sauber sein und vor allem frei von jeder Art von Drogen-Delikten.“ Nach mehreren Gesprächen mit der Jugendgerichtshilfe im Vorfeld der Verhandlung zeigte sich der bis dahin nicht vorbestrafte junge Radevormwalder in diesem Punkt jetzt vor Gericht einsichtig. Diese Einsicht soll sich nach dem Strafverfahren noch verstärken. Im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft sprach der Richter eine Verwarnung nach dem Jugendstrafrecht aus.

Auflagen: Gesprächstermine und 20 Arbeitsstunden

Verbunden ist sie mit der Auflage, Kontakt zur Suchtberatung aufzunehmen und die Gesprächstermine regelmäßig wahrzunehmen. Außerdem muss er 20 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Falls er den Auflagen nicht nachkommen sollte, droht ihm ein mehrwöchiger Arrest in einer Jugendstrafanstalt.

Mit Nachdruck appellierte der Richter am Ende an den jungen Mann, die Hände ganz von den Drogen zu lassen, auch nach der Legalisierung: „Der Besitz wird dann zwar nicht mehr strafbar sein, aber der Konsum bleibt unabhängig von juristischen Bewertungen gefährlich, vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene.“ Die Wirkstoff-Konzentrationen in der Droge sei heute um ein Vielfaches höher als früher, der Cannabis-Konsum hinterlasse Spuren im Gehirn, das nachweislich bis zum 25. Lebensjahr noch nicht vollständig ausgereift sei.

Noch einen anderen Aspekt sprach der Richter an: Das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ist ebenso strafbar wie das unter dem Einfluss von Alkohol. Das wird wohl auch nach der Legalisierung von Cannabis so bleiben. Die Wirkstoffe des Rauschgifts bleiben aber länger im Körper; wer regelmäßig konsumiert, ist quasi dauerhaft fahrunfähig. Dem jungen Mann gab der Richter mit: „Im Rettungsdienst werden Sie es sich nicht leisten können, aufs Fahren ganz zu verzichten, also überlegen Sie gut, was Sie tun und lassen.“