Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Krad und Pkw

Zusammenstoß

+ © Andreas Kratz Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. © Andreas Kratz

Vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt.

Radevormwald. Bei einem Verkehrsunfall auf der B483 in Radevormwald haben sich am Sonntagmittag zwei Personen schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Sprockhövel war laut Polizei um 12 Uhr mit seinem Auto auf der B 483 in Richtung Schwelm unterwegs und musste an der Einmündung Jakobsholt (L 130) verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrendes Motorrad fuhr dem Pkw in der Folge aus ungeklärter Ursache auf.

Der 51- jährige Motorradfahrer aus Wenden und die 58-jährige Sozia aus Nümbrecht zogen sich dabei schwere Verletzungen zu

und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.