Viva Radevormwald: Zwei spanische Nächte auf dem Markt

Am kommenden Freitag und Samstag regiert die spanische Lebensfreude.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Am kommenden Wochenende kann man in Radevormwald Urlaubsgefühle erleben: Bereits zum dritten Mal findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, die Veranstaltung „Viva Radevormwald“ auf dem Marktplatz statt. Der Veranstalter, Agentur „Beach Projekt“ aus Dortmund, verspricht ein Wochenende mit „Livemusik, leckeren Tapas und fruchtigen Weinen“. Denn „hier wird wahre spanische Lebensfreude spürbar sein, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit und kommen Sie vorbei“, kündigen sie an.

Beginn der zweitägigen Veranstaltung mit spanischem Ambiente ist am Freitag um 17 Uhr. Bürgermeister Johannes Mans wird das Fest offiziell eröffnen. Ab 18 Uhr wird die Band Furumba, die schon 2022 aufgetreten war, mit leichter Tanzmusik im Stil der iberischen Halbinsel für Musik sorgen. Besonders atmosphärisch wird es, wenn auf dem Markt mit Einbruch der Dämmerung Fackeln entzündet werden.

Am Samstag geht es um 17.20 Uhr mit spanischen Tänzen weiter, präsentiert von einer Tanzgruppe des Spanischen Bundesverbandes Remscheid. In traditioneller Kleidung bieten die Tänzer „eine unvergessliche Show“, versprechen die Veranstalter.

Die Besucher sind zum Mittanzen eingeladen. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik. Mit Latino total können die Gäste auf dem Mark bis tief in die Nacht eine spanische Party feiern.

Es gibt Tapas, Sangria und spanisches Bier

Für Speisen und Getränke nach landestypischer Art ist an beiden Tagen gesorgt. Neben Tapas werden Crêpes, mediterrane Spezialitäten, Rotwein, Sangria und spanisches Bier serviert. Wem der Sinn eher nach einer Bratwurst steht, kommt ebenfalls auf seine Kosten.

„Viva Radevormwald“ feierte 2019 ihre Premiere und kam sofort bei den Besuchern gut an. 2020 und 2021 musste das Ereignis wegen der Corona-Pandemie ausfallen, 2022 wurde das Fest wiederbelebt und kam erneut gut an.

Die Agentur aus Dortmund ist seit Jahren mit ihren Veranstaltungen in Rade präsent, auch das Fest „Rade karibisch“ wurde von den Dortmundern organisiert. Mit „Viva Radevormwald“ beginnt in der Stadt die Saison der Märkte und Feste in der hoffentlich warmen Jahreszeit.

Ein wenig Geduld müssen die Freunde des Feierabendmarktes allerdings noch haben, denn diese freitägliche Veranstaltung wird ab dem 5. Mai wieder regelmäßig stattfinden. Zum Muttertagswochenende, 12. bis 14. Mai, steht Radevormwald im Zeichen des großen Stadtfestes. Im Monat darauf, vom 2. bis 5. Juni, steht die Schützenkirmes an, am 23. Juni dann das Weinfest. Mit der Pflaumenkirmes, die in diesem Jahr vom 15. bis 18. September stattfindet, endet die sommerliche Event-Saison.

Veranstaltungskalender

Tourismus: Wer sich über den Veranstaltungskalender der Stadt informieren möchte oder selber eine Veranstaltung melden möchte, kann sich an die Tourismusbeauftragte Kirsten Hackländer wenden. Sie ist erreichbar unter Tel. (0 21 95) 60 61 86 oder E-Mail: kirsten.hacklaender@radevormwald.de

Kalender: Der aktuelle Kalender mit den Ereignissen in Radevormwald kann unter wirtschaftsfoerderung-radevormwald.de eingesehen werden.