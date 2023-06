Zwei Roller gestohlen, einer in der Wupper versenkt

Diebstahl

+ © Roland Keusch Einer der Roller tauchte in der Wupper wieder auf. © Roland Keusch

Am Samstag und am Montag wurden in Radevormwald Roller gestohlen. Einer davon tauchte wieder auf – an einem überraschenden Ort.

Radevormwald. Kurz hintereinander wurden in Radevormwald zwei Motorroller gestohlen. Einer tauchte kurze Zeit später wieder auf.

Der erste Diebstahl ereignete sich am Samstag, 24. Juni, zwischen 17 Uhr und 3.05 Uhr am Sonntagmorgen. Die orangene Piaggio war vom Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Wülflingstraße gestohlen worden. Am Montagmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei: Er hatte im Bereich der Brückenstraße ein in der Wupper liegendes Kleinkraftrad ausgemacht. Es war die orange Piaggio.

Der zweite Diebstahl ereignete sich am Montag, 26. Juni, zwischen 13 und 14 Uhr in der Straße In den Höfen. Der blaue Roller der Marke Peugeot hat das Kennzeichen 104RNV. Laut Polizei laufen die Ermittlungen, dieser Roller ist nach bisherigem Stand nicht wieder aufgetaucht. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261-81990 entgegen.

