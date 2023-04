Wuppertrail startet leicht reduziert

Ab Mai fahren wieder die Draisinen auf der ehemaligen Strecke der Wuppertalbahn.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der Verein Wuppertrail startet ab dem Mai in seine mittlerweile 15. Fahrsaison. Die beliebten Draisinenfahrten auf der Strecke der ehemaligen Wuppertalbahn werden dann bis Ende Oktober angeboten.

Wie der erste Vorsitzende Dennis Jaroschek nun mitteilt, hat der Verein sein Angebot ein wenig reduziert: „Draisinenfahrten werden unter der Woche und an den Samstagen zu festen Zeiten angeboten. In diesem Jahr finden keine Fahrten an Sonntagen statt.“

Die Strecke der Wuppertalbahn, die jahrelang im sprichwörtlichen Dornröschenschlaf lag, hat in den vergangenen Monaten wieder für Schlagzeilen gesorgt. Der Verein „Bergische Bahnen/Wupperschiene“ konnte am 17. Februar nach jahrzehntelanger Arbeit an den Gleisen wieder einen Dieselzug am Bahnhof Beyenburg begrüßen, auch wenn es sich erst einmal nur um eine Probefahrt handelte – ein weiterer Schritt zur Einrichtung eines Museumsverkehrs.

Einen Dämpfer für diese Bemühungen gab es allerdings einen Monat später, als die für den 16. März geplante Präsentierfahrt aus technischen Gründen ausfallen musste. Dennoch sind die Chancen für eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs auf der historischen Strecke so groß wie seit Jahren nicht mehr, denn neben dem Museumszug der „Wupperschiene“ wird derzeit ernsthaft geprüft, ob der öffentliche Schienenpersonennahverkehr auf der Strecke zwischen Radevormwald und Wuppertal nicht wiederbelebt werden soll. Für die Bewohner der Wupperorte könnte damit ein Bahnanschluss nach Düsseldorf wahr werden, was wiederum die Bergstadt als Wohnort für Rheinschienen-Pendler deutlich attraktiver machen würde.

Trotz dieser Situation haben wir 102 Fahrtage.

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich der Verein Wuppertrail darauf ein, dass es auf der Strecke bald enger werden könnte: „Unsere Streckeneigentümer und Vermieter ,Wupperschiene‘ plant an diesen Tagen seine Bahnstrecke für eigene Zwecke mit Zügen zu nutzen“, schreibt Dennis Jaroschek. Die „Wupperschiene“ habe die in Bonn-Beul ansässige „Rhein-Sieg Eisenbahn“ mit der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur beauftragt. Diese habe die Regelung erlassen, das entweder Züge oder Draisinen die Bahnstrecke nutzen können. Diese Regelung wird tageweise angewendet.

„Trotz dieser Situation haben wir 102 Fahrtage, mit jeweils zwei oder drei Fahrten pro Tag im Angebot für diese Saison“, kündigt der Vorsitzende an. Niko Bogdanović, Schatzmeister des Vereins Wuppertrail, hatte bereits Mitte März angekündigt, dass der Beginn der Saison in diesem Jahr sich ein wenig verzögern könnte. Man sei in Gesprächen mit dem Verein „Wupperschiene“ über einen neuen Nutzungsvertrag. Das Verhältnis zwischen den Bahnfreunden und dem Draisinenverein sei allerdings trotz der jeweils eigenen Interessen weiterhin gut und partnerschaftlich.

Der Verein hat zehn Draisinen im Einsatz, es gibt auch zwei rollstuhlgerechte Draisinen, die im Rahmen des EU-Projektes „Leader – Bergisches Wasserland“ gefördert wurden. Die Touren beginnen am Startpunkt in Beyenburg und führen von dort nach Radevormwald und wieder zurück. Auf dem Gebiet der Bergstadt wird eine Pause gemacht und die Fahrtrichtung geändert.

Die Strecke der Tour ist rund 12,5 Kilometer lang, die Fahrtdauer durch das Tal der Wupper mit seiner reizvollen Landschaft und der historischen Industriearchitektur dauert etwa zweieinhalb Stunden. Dennis Jaroschek kündigt an, dass die Kooperation des Vereins Wuppertrail mit der „Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis“ fortgesetzt werden soll. Geboten werden geführte Touren mit touristischem Inhalt. So gab es im vergangenen Jahr eine Kombination von Draisinenfahrt und dem Besuch des Wasserkraftwerks im Radevormwalder Ortsteil Dahlhausen.

Hintergrund

Buchung: Der Fahrplan, die Verfügbarkeit von Fahrten und die aktuellen Preise finden auf der Internetseite des Vereins wuppertrail.com zu finden. Nur über die Online-Präsenz können die Fahren gebucht werden. Für Sonderbuchungen beziehungsweise speziellere Touren haben die Vereinsmitglieder ein Infotelefon geschaltet, das jeweils montags von 20 bis 21 Uhr besetzt ist. Die Nummer lautet Tel. (02191) 5989790.

Info: Auskünfte zu den Angeboten der „Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis“ erhalten Interessierte auf der Internetseite bergisch-erlebnis.de. Kontakt ist möglich per E-Mail-Adresse info@bergisch-erlebnis.de.