VRR: Wuppertal-Bahn lohnt sich nicht

Eine Machbarkeitsstudie empfiehlt die Strecke für den Freizeitverkehr. Das erfreut besonders den Verein Wupperschiene.

Von Alexandra Dulinski

Beyenburg. Eine reaktivierte Gleistrasse – die Wuppertal-Bahn – zwischen Wuppertal-Rauenthal und dem heutigen Streckenende oberhalb Wilhemsthal wird es nicht geben – und auch keinen Wiederaufbau des Abschnitts bis zur Wuppertalsperre. Das teilt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit. „Eine Untersuchung ergab, dass eine Reaktivierung für den Schienenpersonennahverkehr zu keinem positiven Ergebnis führen würde, da ein Busangebot im 15 bis 30 Minuten-Takt die Siedlungsgebiete besser und kostengünstiger erschließt“, sagt Sprecher Dino Niemann.

Berechnetes Fahrgastpotenzial ist zu gering

Zu diesem Ergebnis gelangt der VRR in einer Machbarkeitsstudie, die vom VRR, der Stadt Wuppertal, der Stadt Radevormwald, dem Oberbergischen Kreis sowie dem Zweckverband Go-Rheinland (NVR) im April 2022 in Auftrag geben wurde. Ziel der Studie war es, eine Aussage über die Machbarkeit und die Förderwürdigkeit eines stündlichen Schienenpersonennahverkehr-Angebotes (SPNV) auf der Wuppertal-Bahn zwischen Oberbarmen und der Wuppertalsperre bei Krebsöge zu erhalten. Damit sollten die Fahrzeiten im ÖPNV reduziert und zudem die Ortsteile in Wuppertal verkehrlich entlastet werden, heißt es in dem Bericht des VRR. Insgesamt wurde eine Strecke von 16,2 Kilometern untersucht.

Das Ergebnis ist eindeutig: „Die Berechnung des Fahrgastpotenzials ergab für die vier möglichen Bahnhalte Beyenburg, Dahlerau, Dahlhausen und Wilhelmsthal/Wuppertalsperre nur ein geringes Fahrgastpotenzial. Die im Wuppertal vorherrschende Topographie mit ihren großen Höhenunterschieden wirkt sich negativ auf die Attraktivität der Bahn im Tal aus“, heißt es in dem VRR-Bericht. Die für einen regulären Bahnbetrieb zwischen Oberbarmen und Dahlhausen erforderlichen Investitionen würden bei etwa 20,8 Millionen Euro liegen. Sie werden im Bericht zwar als „überschaubar“ bezeichnet, ein Busangebot im 15- bis 30-Minuten-Takt würde die Gebiete jedoch kostengünstiger erreichen. Auch ein Wiederaufbau bis zur Wuppertalsperre würde kaum zusätzliche Potenziale erschließen.

Neben dem Schülerverkehr und der Abfrage der Pendlerdaten bei größeren Unternehmen sei in der Machbarkeitsstudie eine Parkraumerhebung im Freizeitverkehr durchgeführt worden, teilt der VRR mit. Diese ergab, dass die Wuppertalsperre und der Beyenburger Stausee an Wochenenden als wichtiges Naherholungsgebiet dienen. Auch wenn es keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, sei eine Nutzung durch private Betreiber – beispielsweise für den touristischen Pendelverkehr an Wochenenden – möglich, erklärt Dino Niemann. Die Organisation und Finanzierung liege dann bei den Städten Wuppertal und Radevormwald.

Ulrich Grotstollen vom Verein Wupperschiene, dem die Strecke gehört, zeigt sich darüber erfreut: „Die Strecke wird sogar für den Freizeitverkehr empfohlen und damit förderfähig.“ Für einen Wochenendbetrieb würden die alten Schienen ausreichen. „Für einen stündlichen Verkehr im ÖPNV wäre der Aufwand zu groß – die Schienen komplett zu erneuern –, wenn man nicht weiß, wie das Angebot einschlagen wird“, sagt er. Der Verein baut die Strecke bereits aus, füllt unter anderem Schotter aus. „Wir streben an, dass der Bereich bis Beyenburg bis Ende des Jahres befahrbar wird“, sagt Grotstollen. Die Rhein-Sieg-Eisenbahn sei dazu bereits in Verhandlung mit dem Eisenbahnbundesamt, das die Strecke freigeben muss. Schritt für Schritt sollen weitere Abschnitte befahrbar werden. Grotstollen stellt sich einen zweiwöchig stattfindenden Wochenendbetrieb im Sommer vor.

Wuppertal-Bahn

Die 1979 im Personenverkehr stillgelegte Wuppertal-Bahn ist Reststück einer einst von Oberbarmen über Krebsöge und Rade nach Oberbrügge führenden Nebenbahn. Während der Abschnitt oberhalb von Krebsöge dem Bau der Wuppertalsperre zum Opfer fiel, war auf dem unteren bis 1999 Güterverkehr unterwegs.