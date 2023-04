Wandertag am 1. Mai: Es geht über den Wald-Wasser-Wolle-Weg

Traditionelle Veranstaltung beginnt und endet an der Grundschule Stadt am Hohenfuhrplatz.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Der Wandertag in Radevormwald, auch Volkswandertag genannt, wirft seinen Schatten voraus. Am Montag, 1. Mai, können die Wanderschuhe geschnürt werden. Groß und Klein, Alt und Jung können mitmachen. Gestartet wird um 10 Uhr. Start- und Zielpunkt des Events, das von der Stadt initiiert wird, ist wie gewohnt die Grundschule Stadt am Hohenfuhrplatz. Anmeldungen werden dort ab 9.30 Uhr entgegengenommen.

Die Wanderroute geht über den Wald-Wasser-Wolle-Weg, der mit den „RA“-Schildchen gekennzeichnet ist. Es geht vorbei am Uelfebad, über den Hagen bis nach Obergrunewald. Weiter führt der Weg die Wupper entlang, passiert die ehemaligen Tuchfabriken Wülfing & Söhne, Schürmann & Schröder und die Gebäude der Fabrik Hardt & Pocorny.

Drei Wanderführer bieten Themenwanderungen an

Man kann alleine oder in der Gruppe den Weg entlangwandern oder sich eine der geführten Gruppen anschließen. Erstmals in diesem Jahr gibt es davon drei. „Alle drei Wanderführer bieten eine eigene Themenwanderung an“, berichtet Kirsten Hackländer, die im Rathaus die Events und den Tourismus betreut.

+ Der Wandertag startet wieder am Hohenfuhrplatz. © Roland Keusch (Archiv)

Eine Tour übernimmt Iris Kausemann, die Archivarin der Radevormwalder Stadtverwaltung. Ihre Wanderung ist mit historischen Geschichten gespickt. Mit ihr wandern die Teilnehmer und Teilnehmerinnen den kompletten Wald-Wasser-Wolle-Weg entlang, die Strecke beträgt 20 Kilometer. Bernhard Priggel, Förster im Ruhestand, führt die zweite Gruppe an. Bei ihm gibt es Informationen zur heimischen Wald- und Industriegeschichte. Wer sich Sabine Fuchs anschließt, nimmt an der dritten Wanderung teil, die unter dem Motto „Wandern für die Seele“ steht. Die Touren von Bernhard Priggel und Sabine Fuchs haben zehn Kilometer inne, also die Hälfte des Wanderwegs. Die beiden begleiten ihre Gruppen bis zum Wupperdamm - hier kann man dann den Shuttlebus zurück zur Grundschule nehmen. Oder, wer möchte, kann den Rest des Rundweges natürlich auch alleine weiterwandern.

Im vergangenen Jahr war der zweite Abschnitt des „RA“-Weges (ab Wupperdamm) wegen Sturmschäden und Abholzung sehr holprig – die Initiatoren hatten daher darauf verzichtet, ihn mit im offiziellen Wandertagsprogramm aufzunehmen und per se nur die halbe Strecke angeboten. Jetzt ist der volle Rundweg mit seinen 20 Kilometern aber wieder ohne Beeinträchtigungen für die Wanderfans passierbar.

Für den Shuttle ist wie gewohnt das Busunternehmen „Latzel Reisen“ unterwegs, informiert Kirsten Hackländer. Sie selbst wird am Morgen mit an einem Versorgungsstand am Wupperdamm stehen. Dort gibt es für alle Wanderer eine kleine Stärkung, kostenlos werden Wasser und Müsliriegel verteilt. „Ein Startgeld wird nicht erhoben“, hebt Hackländer hervor. Dank der Sponsoren. „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr von Radevormwalder Institutionen und Unternehmen unterstützt werden.“ Sechs sind es an der Zahl: die Radevormwalder Stadtwerke, Firma Gira, Raiffeisenbank, das Unternehmen Arndt und Partner, Möbelhaus Behnke und Edeka Byhahn. Mit dabei ist einmal mehr auch der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Dahlhausen. Die Mitglieder kümmern sich am Start und Zielpunkt in der Grundschule um die Verpflegung. Es gibt Kuchen und Würstchen. „Kein Wanderer muss hungrig nach Hause gehen“, sagt Kirsten Hackländer. Ihr Dank gilt auch Ulrich Kühn vom SGV. Er unterstützt den Tag als Wanderwegewart und sorgt mit seiner Expertise für einen reibungslosen Ablauf.

Verlaufen kann man sich nicht: Nicht nur das „Ra“-Schildchen weisen am Wandertag den Weg, die Startkarte enthält eine genaue Beschreibung der Route. An allen Wegbiegungen werden darüber hinaus Pfeile angebracht, versehen mit dem Logo des Wandertags.

Hintergrund

Termin: Der Wandertag startet am 1. Mai um 10 Uhr an der Grundschule Stadt, Hohenfuhrplatz. Anmeldungen ab 9.30 Uhr.

Teilnehmer: Zwei Jahre war der Wandertag wegen der Pandemie ausgefallen. Im letzten Jahr kamen wieder über 200 Wanderfans. In Hoch-Zeiten machten über 400 Teilnehmern mit.