Wärmeschutz im Haus: So geht es

Tipps vom Klimaschutzmanager: Mit diesen drei Schritten können die Heizkosten im nächsten Winter gering gehalten werden.

Radevormwald. Niklas Lajewski, Klimaschutzmanager der Stadt Radevormwald, erinnert an Tipps der Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Wer sein Haus schon während des Sommers warm einpackt, profitiert im Winter von geringerem Heizbedarf und niedrigeren Heizkosten sowie im Sommer vom Hitzeschutz. Denn bei einem ungedämmten Einfamilienhaus entweicht mehr als die Hälfte der Wärme über Keller, Außenwände und Dach. Man spüre zunächst die Schwachstellen am Haus auf und lege dann fest, welche Maßnahme in welcher Reihenfolge am wirtschaftlichsten ist.

Außenwand: Steht ein Anstrich an, soll der Putz erneuert, das Dach neu eingedeckt oder ausgebaut werden, sollten Eigentümer die Gelegenheit für eine Dämmung der Außenwand nutzen. Mittels Fassadendämmung kann der Wärmeverlust um 80 bis 90 Prozent reduziert und Heizkosten von bis zu 20 Prozent eingespart werden.

Fenstertausch: Auch im Zusammenspiel mit einem Fenstertausch ist die Wärmedämmung der Fassade der logische erste Schritt. Denn moderne Fenster mit sehr gutem Wärmeschutz sollten nicht in Wände eingebaut werden, die schlecht oder gar nicht gedämmt sind. Da die neuen Fenster im Allgemeinen dichter sind, verbleibt mehr Feuchtigkeit im Raum, kondensiert an der Wand und erhöht so das Schimmelrisiko.

Dach und Keller: Ist das Dachgeschoss unbeheizt, bietet sich die wesentlich einfachere Dämmung der obersten Geschossdecke an. Um die Kellerdecke, die oberste Geschossdecke, einen Spitzboden oder auch kleine Wärmebrücken wie Rollladenkästen oder Heizkörpernischen zu dämmen, braucht man nicht unbedingt eine Fachfirma.

Bei Fragen hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Die Beratung findet online, telefonisch oder persönlich statt. Mehr Infos zu und Termine für die Beratung gibt es unter Tel. 0211- 33996555. Die Energieberatung wird gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. s-g

