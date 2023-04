Am 21. Mai ist es so weit: Vorfreude auf das Volksradfahren

Start und Ziel ist am 21. Mai wieder das Sportzentrum an der Hermannstraße.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Die Interessengemeinschaft (IG) Bismarck Zweiräder Radevormwald und die Stadt Radevormwald kündigen das diesjährige Volksradfahren an. Das Zweiradevent findet wieder am Sonntag, 21. Mai statt. „Ab 10 Uhr ist dann die Anmeldung möglich“, erklärt Hartmut Behrensmeier, Pressesprecher der Interessengemeinschaft. Start- und Zielpunkt wird wie gehabt das Sportzentrum Hermannstraße sein. Die Anmeldestelle befindet im Eingang der Sporthalle I.

Im Pressegespräch im Bismarck-Zweiradmuseum an der Leimholer Straße stellt Behrensmeier die Tour vor. Es geht den bewährten Radweg „R1 a“ entlang, rund um die Wupper-Talsperre. „Ich bin den Weg dieser Tage noch einmal abgefahren, er ist frei“, sagt Hartmut Behrensmeier.

Rundweg ist 27 Kilometer lang - er sei für jedes Rad geeignet

Zweiradevent

Von der Hermannstraße aus führt die Strecke Richtung Hückeswagen, weiter über den Radweg Bergisch-Born. Engelsburg und Dörperhöhe liegen auf der Strecke. Ab Talsperre Krähwinkel geht es über die Rader Radtrasse wieder zurück zum Ausgangspunkt. In Bergisch Born wird es einen Verpflegungsstand geben. 27 Kilometer lang man muss beim Rundweg in die Pedale treten.

Die Strecke eigne sich für jedes Rad, ob Touren- oder Mountainbike Rennrad oder E-Fahrrad. „Wir möchten eine Breitensportveranstaltung für Jung und Alt anbieten“, heben Behrensmeier und Hans Joachim Sommer, Präsident der IG Bismarck-Zweiräder, hervor. Auch für Kinder sei der Weg gut zu meistern.

Beim Volksradfahren geht es nicht um die schnellste Zeit. „Wir veranstalten kein Rennen“, betont Behrensmeier. In den veranschlagten drei Stunden sei die Tour gut zu schaffen. Neben der „Ra 1“-Ausschilderung gebe es an den Abbiegungen weitere Pfeile mit der Bezeichnung „Volksradfahren“, darüber hinaus stellt der Ortsverein des DRK Dahlhausen an kritischen Stellen Streckenposten auf.

Nach der Rückkehr erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch dieses Jahr eine große Verlosung mit vielen Preisen. „Wir beginnen um 14.15 Uhr“, kündigt Hartmut Behrensmeier an. Als Hauptpreis winkt ein dunkles Bianchi Cross-Rad, gesponsert von Radsport Nagel. Wert: 800 Euro. „Es handelt sich um eine Mischung aus einem Cross- und Gravelbike“, erklärt Sven Schreiber, Storemanager von Radsport Nagel, genauer. „Gavelbikes“ seien der neuste Trend. „Ein komfortables Rennrad, mit dem man auch unwegsame Montainbikestrecken gut befahren kann“, so beschreibt es der Fachmann. Die fünf größten Gruppen bekommen traditionell einen Gutschein für Grillwürschen fürs Mitfahren.

Hartmut Behrensmeier weist darauf hin: „Gewinnen können wie immer nur Personen, die bei der Ziehung anwesend sein.“ Die Erfahrung aber zeige: „Die meisten bleiben nach der Zieleinfahrt aber noch da.“ Denn an der Hermannstraße gibt es stets auch eine Stärkung. Die IG Bismarck sorgt für Grillwürstchen und Kuchen. Präsident Hans Joachim Sommer wird mit der Familie wieder frische Waffeln backen – das verspricht er.

Als besondere Attraktion wird eine Hüpfburg für die Kinder aufgestellt – eine Premiere. Der ADFC ist mit einem Stand vor Ort und bietet eine Diebstahlprävention an: Für zehn Euro können Interessierte ihr Rade codieren lassen. Dafür sollten Personalausweis und Eigentumsnachweis mitbringen parat gehalten werden.

Die IG Bismarck Zweiräder und die Stadt Radevormwald bauen gemeinsam einen Stand auf - hier gibt es alte Fahrradschätzchen des Museums zu besichtigen und viele Tipps für Radtouren und weitere Ausflugsziele in der Region. „Wir haben auch wieder die Radwege-Broschüre mit den Strecken rund um Rade neu aufgelegt“, berichtet Kirsten Hackländer, Event- und Tourismusbeauftragte der Stadt.

Was Hartmut Behrensmeier stets wichtig ist: „Ohne Sponsoren drehen sich keine Räder“. Dank deren Unterstützung wird für abermals kein Startgeld erhoben.

Hintergrund

Sicherheit: Die Ortsgruppe Dahlhausen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sorgt nicht nur für Streckenposten, sondern übernimmt zum Volksradfahren auch den Sanitätsdienst. Für besondere Fälle wird es eine spezielle Notrufnummer geben.

Sponsoren: Die Interessengemeinschaft (IG) Bismarck-Zweiräder und die Stadt Radevormwald bekommen für das Radevent am Sonntag, 21. Mi, in diesem Jahr Unterstützung von der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, den Stadtwerken, Radsport Nagel, Provinzial Berg & Flitsch, Optik Strunk, Gira, Edeka Byhan, Buderus, Bären-Apotheke und Arndt & Partner.