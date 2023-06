Viele Sportstätten in Radevormwald werden saniert

Die Beleuchtung der Turnhalle an der Lessingstraße soll erneuert werden.

Bei der nächsten Ausschuss-Sitzung will die Stadt die Sachstände der Sanierung von verschiedenen Sportstätten informieren.

Radevormwald. Die Stadtverwaltung wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie den Sachstand zur Sanierung der Sportstätten und des Freizeitbades „Life-ness“ erläutern.

Größter Posten ist die Erneuerung der Turnhalle der Gemeinschaftsgrundschule, deren Gesamtbudget mit 550.000 Euro beziffert wird. Erste Maßnahmen wurden schon durchgeführt. Dauerthema ist die Kritik an der schummrigen Beleuchtung in der Turnhalle an der Lessingstraße. Für rund 60.000 Euro soll das Problem angegangen werden. Allerdings, teilt die Stadt mit, habe sich der Start verzögert.

Beim Neubau des Vereinsheims auf der Brede ist die Planung abgeschlossen, es wurde zudem nach Fördermöglichkeiten gefahndet. Die Ausschreibung für das Bauprojekt läuft, die Fertigstellung ist für August 2023 vorgesehen. Gesamtbudget: 192.000 Euro. Weitere Vorhaben: die Erneuerung des Sanitärbereichs der Freizeitanlage Kollenbergpark; die Erneuerung der Heizungsanlage in der Turnhalle II des Schulzentrums Hermannstraße; ein temporärer Schutzboden für die Halle sowie die Sanierung der Umkleiden des Sportplatzes Hermannstraße.

Der Ausschuss tagt am kommenden Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses an der Schlossmacherstraße. s-g