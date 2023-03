Umweltmarkt feiert eine gelungene Premiere

Fast 100 Teilnehmer bei „Rade räumt auf“.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Auf dem Umweltmarkt auf dem Schlossmacherplatz, eingebettet in die Rader Umweltwoche, konnte Regina Hildebrandt, Umweltbeauftragte der Stadt, am Freitag ein tolles Fazit ziehen: Fast 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen – und nehmen noch – bei „Rade räumt auf“ teil.

Schulklassen, Mitarbeiter des Unternehmens GKN, Dorfgemeinschaften und viele Familien waren in den letzten Tagen unterwegs, um auf Straßen, Wegen, Parks und im Wald wilden Müll einzusammeln. Für dieses Wochenende sind noch weitere Gruppen angemeldet.

Der Müllcontainer auf dem Schloßmacherplatz bleibt daher bis Anfang nächster Woche stehen. Die Sammler können ihre Müllsäcke hier entsorgen – oder sie legen sie an einer Stelle ab und sagen im Rathaus Bescheid. Dann kommen Mitarbeiter des Bergischen Abfallverbandes dort vorbei und holen den Müll ab.

Eine Matratze und eine Mikrowelle wurden gefunden

Gefunden wurde bisher so einiges. „Darunter auch Autoreifen, eine Matratze und eine Mikrowelle“, berichtet Regina Hildebrandt. Die ausgegebenen Mülltüten hätten viele Gruppen und Familien schnell prall gefüllt gehabt, erzählte sie. Ihr Eindruck nach den Rückmeldungen: „Es gab sehr viel Müll.“ Dass Jung und Alt so engagiert beim Aufräumen mitmachen, dafür sei die Stadt sehr dankbar.

Ein Dankeschön für den Einsatz der Sammler sprachen auch die Mitglieder des Naturschutzbundes RBN aus. An ihrem Stand auf dem Umweltmarkt verdeutlichten sie, was alles im Wald wächst, „wenn der Waldboden ein Waldboden sein darf“.

Ohne Müll gedeihen hier Pflanzen wie das Busch-Windröschen, das Lungenkraut und der Bärlauch. „Die Vielfalt der Pflanzen haben wir zur Anschauung einmal mitgebracht“, erklärte Sonja Borner, die mit Herbert Schmitz und Gabi Fennel für Aufklärung sorgte. Übrigens: Grünabfall aus dem Garten hat in Wald und Parks gleichwohl nichts zu suchen.

Die Resonanz ist groß.

Auch der Bergische Abfallverband hatte seinen Infowagen aufgebaut. Isabel Kramer vom BAV-Team gab Antworten auf Fragen wie: Welcher Müll in welche Tonne? Wie vermeide ich Müll? Immer noch sei das nicht allen klar. „Die Nachfrage ist da, die Resonanz ist groß“, sagte Isabel Kramer.

Mit am Stand der BAV war Energieberater Axel Leroy. Er hat viele Gespräche an diesem Tag. Die Leute sind besorgt, wenn sie an die neuen Energieverordnungen denken. Wie der Herr, der gerade überlegt, ob er jetzt eine Wärmepumpe Leroy einbauen soll.

+ Die Waldpflege war eines der Themen, über die auf dem Umweltmarkt informiert wurde. Mit dabei, v.l.: Regina Hildebrandt (Umweltbeauftragte Stadt), Marius Burmeister und Eva Ahrens (als Besucher der Hückeswagener Stadtverwaltung), Förster Stefan Wende und Isabel Kramer (BAV) sowie Sascha Lambeck (im Hintergrund) Spaß auf dem Markt hatten auch Tom (4) und Julia (7). © Claudia Radzwill

Ein weiteres Thema auf dem Umweltmarkt war die Waldaufforstung und Waldpflege. Förster Stefan Wende war mit dem Baumpflegeunternehmen Sascha Lambeck vor Ort. Oft entstehe der Eindruck, dass gesunde Bäume gefällt werden – das aber täusche. Beim Befall des Brandkrustenpilzes sehe der Baum intakt aus, sei aber innen komplett ausgehöhlt. Ein Stück eines pilzbefallen Stammes konnten sich die Besucher anschauen. Beim Schlag mit dem Hammer wurde deutlich, wie hohl ein solcher Baum auch klingt.

Wie lief die Spielzeugtauschbörse?

Auf dem Schlossmacherplatz füllten sich bei der Spielzeugtauschbörse gegen Mittag die Tische. Kinderbücher, Spiele, Dinos lagen zum Tausch aus. „Ein Kind gibt etwas ab und nimmt sich etwas anders mit“, erklärte Regina Hildebrandt. Fürs leibliche Wohl sorgten den Tag über Schüler, Eltern und das Kollegium der Grundschule Stadt mit einem Waffelstand. Wie Ömer (9), der mit Marie (8) und Elena (8) in einer Schicht hier stand. „Wir helfen damit den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei“, erklärte er. „Für eine Waffel kann jeder spenden, was er möchte“, ergänzte Lehrerin Svenja Gehrke.

Hintergrund

Markt: Die Aktion „Rade räumt auf“ gibt es schon länger. Für der Umweltmarkt war es eine Premiere. Geplant war er schon für 2020, musste aber wegen Corona verschoben werden.

BAV: Der Bergische Abfallverband (BAV) versorgte auch dieses Mal die Rader Stadtverwaltung mit Mülltüten, Handschuhen und Greifzangen für ihre Müllaktion.

Wupperorte: Am Samstag, 25. März, ruft der Bürgerverein für die Wupper zum gemeinsamen Müllsammeln im Rahmen der Aktion „Rade räumt auf“ auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg.