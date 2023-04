Die Erweiterung des „Traumlädchens“ ist abgeschlossen

Martina Meyer hat die Erweiterung und den Umbau des „Traumlädchens“ an der Kaiserstrasse abgeschlossen.

Am kommenden Samstag will Familie Meyer die Wiedereröffnung mit den Kunden feiern.

Radevormwald. Neun Jahre nach der Eröffnung, mit einer überstandenen Pandemie im Rücken und einer anhaltenden Inflation, hat das „Traumlädchen“ von Klaus und Martina Meyer wieder etwas zu feiern. Mit Fleiß und Mühe und in Rekordzeit von knapp zwei Monaten hat das Paar die Geschäftsräume an der oberen Kaiserstraße erweitert. Kinderspielzeug, Kleidung, Dekoartikel und Präsente sowie Lebensmittelprodukte haben nun mehr Platz.

Durch die Schließung der Geschäftsräume der Finanzagentur der Deutschen Bank in der Kaiserstraße 61 hatte sich Anfang des Jahres nebenan ein Leerstand ergeben, den das Ehepaar Meyer ab 1. Februar übernehmen konnte. „In der zweiten Februarwoche haben wir dann mit dem Umbau begonnen – im laufenden Betrieb“, berichtet Martina Meyer. Überraschungen, wie ein hartnäckig klebender Teppich oder ein kleiner Wasserschaden, blieben nicht aus. Dennoch sei der Umbau dank der Mithilfe von Vermieter und Freunden gut gelaufen.

Mittels eines Durchbruchs hat das Paar das bisherige „Traumlädchen“ mit den neuen Räumen verbunden. Neben der Erweiterung wurden auch die bestehenden Räume renoviert: Ein hellerer Laminatboden ist verlegt sowie neue Möbel und Kleiderstangen eingerichtet. Zu den ursprünglichen 60 Quadratmetern sind 30 dazu gekommen.

Martina Meyer ist mit dem Ergebnis zufrieden. Der ehemalige Eingang an der Kaiserstraße 59 ist geschlossen. Der Verkaufsraum ist heller und übersichtlicher. Der neue, barrierefreie Zugang erfolgt über Hausnummer 61. Im ehemaligen Teil des Geschäfts finden sich auf der Hälfte der Fläche Spielwaren der Marke „Sigikid“. Dort, wo zuvor die Verkaufstheke stand, stehen neue Kleiderständer.

Wie wird die Wiedereröffnung gefeiert?

„Ich war beim Umräumen selbst überrascht, wie viel Kleidung ich hier eigentlich habe“, sagt Martina Meyer. Früher etwas unscheinbar in eine Ecke verfrachtet, hat die Saisonware jetzt einen prominenten Platz. Ihr Lebensmittelsortiment, Gewürze, vegane Brotaufstriche und Brühen sowie Liköre der Marke „O‘donnell“ stehen jetzt im neuen Teil des Geschäfts.

Auf die Erweiterung will das Ehepaar Meyer am Samstag, 22. April, anstoßen. Zwischen 8 und 13 Uhr lädt das „Traumlädchen“ zum Sektempfang ein. „Jeder, der vorbeikommt, erhält eine kleine Überraschung“, kündigt Martina Meyer an. sebu