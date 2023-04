Stadt buhlt mit neuem Karriereportal noch heftiger um Bewerber

Katja Oelschläger (r.) und Larissa Schipper haben das neue Portal unter Federführung von Hauptamtsleiterin Sandra Hilverkus entwickelt. Das Karriereportal gibt einen Überblick über Stellenangebote und zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, wie man den Weg in die Verwaltung findet.

Webseite mit persönlichen Blogeinträgen soll das Interesse ür eine berufliche Zukunft bei der Stadt wecken.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Stadt Radevormwald bietet Arbeitsplätze in vielen Bereichen an: Erzieher in den Kitas, Straßenmeister, Architekten, Bauingenieure und mehr. Zwar konnten bisher schon Interessierte auf der Internetseite der Stadt einen Blick auf Stellenangebote werfen, doch nun wurde unter Federführung des Hauptamtes ein neues Internetportal unter karriere-radevormwald.de entwickelt, das ab sofort freigeschaltet ist.

Bei einem Pressetermin wurde das Karriereportal vorgestellt. Mit dabei waren Katja Oelschläger und Larissa Schipper, die unter Federführung von Hauptamtsleiterin Sandra Hilverkus das neue Angebot realisiert haben.

„Das Karriereportal gibt nicht nur einen Überblick über Stellenangebote, sondern es zeigt auch die Möglichkeiten auf, wie man den Weg in die Verwaltung findet oder welche Inhalte die Azubis bei ihrer Ausbildung oder Dualen Studiengängen erwarten“, erklärt Larissa Schipper.

Auch für die Verwaltung werde es schwerer, Personal zu finden

Dass die Verwaltung neue Wege geht, um Bewerber anzusprechen, hatte bereits 2022 die viel beachtete Aktion mit Video-Clips gezeigt, die mit professioneller Machart und Humor punkteten. Auch das neue Karriereportal bietet mehr als nur Daten und Fakten, so gehört zur neuen Webseite ein Blog, in dem jüngere Mitarbeiter ihren Werdegang schildern, ihre Gründe für die Entscheidung, sich bei der Verwaltung zu bewerben und ihre Erfahrungen bei Lehrgängen und Schulungen schildern.

Dabei werden die verschiedenen Berufsbilder berücksichtigt, vom Verwaltungsangestellten über Straßenwärter, Erzieherin, Garten- und Landschaftsbauer und diverse Dualen Studien, etwa zum Stadtinspektor oder zum „Bachelor of Laws“.

Simon Woywod, Beigeordneter der Stadt, betont: „Wir wollen uns als Verwaltung modern präsentieren und potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine berufliche Zukunft in unserer Stadtverwaltung begeistern. Das Karriereportal ist ein nächster Schritt, um unsere Verwaltung als Arbeitgeberin zu zeigen und auf die Chancen hinzuweisen, die hier geboten werden.“ Auch für die Verwaltungen werde es immer schwieriger, Personal zu finden, so sei die Idee innerhalb des Hauses entstanden, mit einem Portal einen frischen und interessanten Zugang für mögliche Bewerber zu bieten.

Wie kann man sich bei der Stadt Radevormwald bewerben?

Zu den neuen Features, die das Karriereportal bieten, gehört auch die Möglichkeit, sich direkt über ein Kontaktformular zu bewerben oder Kontakt zum Hauptamt aufzunehmen.

Aktuell werden bei der Stadt 16 junge Frauen und Männer ausgebildet. „Wir bilden auch in den Kitas selber aus“, betont Katja Oelschläger, die auch Ausbildungsbeauftragte der Stadtverwaltung ist. Außerdem sucht die Stadt derzeit Bewerber im Alter von 16 bis 26 Jahren für ein Freiwilliges Soziales Jahr in den städtischen Kindertagesstätten Sprungbrett und Wupper.

Die Verwaltung preist auf dem Portal auch die Vorzüge Radevormwalds an – so die Lage „in abwechslungsreicher und schöner Landschaft mit verkehrsgünstiger Anbindung ans Ruhrgebiet und den Raum Köln/Düsseldorf“ sowie die vielfältigen Kultur- und Freizeitangebote.

Hintergrund

Webadresse: Das neue Portal kann aufgerufen werden unter karriere-radevormwald.de

Beschäftigte: Derzeit sind bei der Stadt Radevormwald 245 Personen beschäftigt, es gibt zwei Vakanzen.

Kontakt: Bei Fragen können Interessierte Kontakt zu Hauptamtsleiterin Sandra Hilverkus (Festanstellung) unter Tel. (02195) 606-107 oder E-Mail: sandra.hilverkus@radevormwald.de

und Katja Oelschläger (Praktika, Studium, Ausbildung) unter Tel. (02195) 606-106) oder E-Mail: katja.oelschlaeger@radevormwald.de

aufnehmen.