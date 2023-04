So wandelte sich Rades Hauptverkehrsader

Heimatmuseum zeigt Ausstellung zur „Geschichte der Kaiserstraße“.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Für jeden Radevormwalder, für jede Radevormwalderin ist sie ein Begriff: Die Kaiserstraße, die mittig durch den Stadtkern verläuft. Bis in die 1980er Jahre hinein war sie Rades Hauptverkehrsader - und zerteilte sogar den Marktplatz. Solange bis entlang des stillgelegten Eisenbahngleisbetts die Westfalenstraße als neue Stadtumgehungsstraße gebaut wurde. Der Marktplatz ist heute eine Fußgängerzone, die Kaiserstraße in eine „obere“ und untere „Kaiserstraße“ unterteilt.

An den Wandel in der Radevormwalder Innenstadt erinnert ab kommenden Sonntag, 23. April, die neue Sonderausstellung im Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße 8. Unter dem Titel „Die Geschichte der Kaiserstraße“ präsentiert der Heimat- und Verkehrsverein rund 150 Bilder, schwarz-weiße und farbige Fotografien lassen alte Zeiten aufleben.

Viele dieser Aufnahmen stammen aus dem Archiv des Heimatmuseums, Karl Schmidt hat sie zusammengestellt. „Dazu kommen Exponate aus dem Stadtarchiv“, berichtet Michael Scholz, stellvertretender Vorsitzender des HVV. Scholz selbst hat darüber hinaus Anwohner der Kaiserstraße aufgesucht – und noch so manches Privatfoto aus einem alten Album aufgetrieben.

„Die Ausstellung ist so konzipiert, dass neben vielen alten Fotografien aktuelle Fotos als Vergleich daneben hängen“, sagt Michael Scholz. Er und Karl Schmidt haben zusammen mit Jürgen Offermann, Lothar Fischer und Bernd Reinbott am vergangenen Montag die Sonderausstellung aufgebaut.

Nach dem großen Stadtbrand 1802 wurde der Stadtkern neu geplant.

Einer Zeittafel entnehmen die Gäste, dass die Kaiserstraße nicht immer diesen Namen trug. „Aus alten Unterlagen ist ersichtlich, dass nach dem großen Stadtbrand 1802 der Stadtkern neu geplant wurde“, sagt Michael Scholz. „Die Straße, die von einem bis zum anderen Ende der Stadt führte, wurde dabei einfach nur 'Hauptstraße' genannt.“ Die Bezeichnung „Kaiserstraße“ tauchte erstmals zur Kaiserzeit auf. Irgendwann zwischen 1870 und 1880 erfolgte die Namensänderung.

Entlang der Kaiserstraße hat die Stadt immer wieder ihr Antlitz verändert. Häuser kamen und verschwanden. Dazu gehörte auch das alte Bahnwärterhäuschen, das einst dort stand, wo man heute zum Kommunalfriedhof einbiegt. Hier kreuzte bis in die 1970er Jahre die Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Dahlhausen die Kaiserstraße.

Enge Straßensituation im Stadtkern

Michael Scholz kann sich daran noch erinnern. „Aus Bergerhof kommend kam ich immer an diesem Bahnhäuschen vorbei,“ sagt er und zeigt auf das entsprechende Bild an der Wand. Wenn Lothar Fischer auf seine Erinnerungen an die Kaiserstraße angesprochen wird, hat er noch gut die „enge Straßensituation im Stadtkern“ vor Augen. Autos, Lkw und Busse reihten sich durch die Innenstadt. Nah am Bürgersteig vorbei, den es dort auch noch gab. Auch das ist bildlich in der Ausstellung belegt.

Mehrfach wurde in den Jahrzehnten der Marktplatz umgestaltet. 1930 der Platz, ausgehend von der Kaiserstraße, noch rundherum befahrbar. „Heute wäre eine solche Straßenführung nicht mehr möglich“, sagt Michael Scholz mit einem Schmunzeln.

+ Alte und neuere Aufnahmen von Kaiserstraße und Marktplatz zeigt die neue Ausstellung im Heimatmuseum. © cr

Geblieben ist bis heute aber das Haus, in dem sich einst das Lokal von Erna Meskendahl befand. „Erna am Matt“ war eine städtische Institution, sagt Scholz. Heute führt Marija Klacik hier das Restaurant „Am Matt“ (zu hochdeutsch: Am Markt) - das ein ebenso beliebter Treffpunkt ist.

In einer Vitrine finden Besucher und Besucherinnen Fotos, die ein kleines Stück von der Kaiserstraße wegführen. Erinnert wird nämlich auch an den Gasometer, der an der Stelle der heutigen Stadtwerke stand und ans Fachwerkhaus „Villa Jansen“, die ihren Standort an der Stelle hatte, wo sich heute das Rathaus befindet.

Sonderausstellung

Zeitplan: Die Sonderausstellung „Die Geschichte der Kaiserstraße“ startet am kommenden Sonntag, 23. April, im Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße 8. Dann werden auch die Initiatoren dort sein.

Geöffnet: Geöffnet ist sie von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Schau ist bis zum 20. August zu sehen.

Sonderführungen: Sonderführungen sind nach telefonischer Vereinbarung möglich.

Kontakt: Infos und Kontakt: hvv.digi-base.de