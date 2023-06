So fand der Schützenkönig seine Königin

Karl-Heinz Knecht (71) und Sonja Berges (24) freuen sich auf ihr neues Amt als Schützenkönig und -königin.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Beim wievielten Schuss der Vogel fiel, daran kann sich Karl-Heinz Knecht gar nicht mehr erinnern. „Vielleicht der 49. oder 52. Schuss? Ich weiß es gar nicht. Es war auch eher Zufall, dass er bei mir runterkam“, sagt der 71-Jährige bescheiden, obwohl er nachweislich einen sehr guten Treffer abgab.

Als er Samstagnachmittag beim Heimat- und Schützenfest zum traditionellen Königsschießen antrat, tat er das zwar mit dem nötigen sportlichen Ehrgeiz, aber ohne Ambitionen auf den Königstitel. Mehr als 25 Jahre gehört er dem Schützenverein an. Beim Königsschießen nimmt er allerdings erst seit seinem Wiedereintritt in den Verein vor zwei Jahren teil, also erst zum zweiten Mal.

Davor, erzählt der Witwer, trat er nicht an, „weil meine Frau keine Schützenkönigin sein wollte.“ Die Gefahr allerdings bestand, wenn Knecht mitmachte. Also hielt er sich zurück. Als seine Frau gepflegt werden musste, trat er aus dem Verein aus, um Zeit für sie zu haben. Nach ihrem Tod fand er zurück zu seinen Schützenbrüdern und der lang vermissten Geselligkeit. Mit 71 Jahren ist Knecht nun auch tatsächlich König geworden. Ein Amt, über das er sich freute und für das er am Wochenende viele Glückwünsche von seinen Vereinskollegen erhielt.

Sonja Berges ist noch nicht lange dabei

Auch Sonja Berges (24) gratulierte ihrem Schützenbruder zum Titel. Allerdings erst am Sonntagmittag. „Beim Königsschießen am Samstag konnte ich leider nicht dabei sein, weil wir auf einer anderen Veranstaltung eingeladen waren“, sagt sie. Per Nachricht gratulierte sie Knecht zur Königswürde und wurde neugierig. Sie schmunzelt: „Ich weiß ja, dass Karl-Heinz keine Frau mehr hat, und ich bin erst seit einem dreiviertel Jahr im Verein.“

Mit den Traditionen und Gepflogenheiten der Schützen ist die 24-jährige Bogenschützin daher noch nicht gänzlich vertraut. Sie wusste aber, dass zum Schützenkönig eigentlich eine Schützenkönigin gehört. „Ich fragte also, was denn mit einer Königin sei.“ Knecht antwortete, dass er keine habe. Ob sie denn nicht seine Königin sein wolle. Berges zögerte nicht. „Ich habe dann direkt zugesagt, und eine Stunde später war ich auch schon beim Umzug dabei.“ Knecht und Berges haben sich im Verein kennengelernt und verstehen sich sehr gut. Sie verbindet eine tolle Freundschaft. Im Verein haben sie viel zusammen gemacht, beim Abbau und Umbau des Vereinsheims geholfen.

„Er ist ein richtig guter Freund geworden“, sagt die 24-Jährige aus Halver. Für sie somit selbstverständlich, ihm in diesem Amt zur Seite zu stehen. „Es ist ja kein Heiratsantrag“, stellt sie klar. Die 24-Jährige hat einen Freund, der kein Problem damit hat, dass seine Freundin nun Schützenkönigin eines anderen ist. „Er hat jetzt allerdings schon gesagt, dass er vielleicht selbst Mitglied werden will, um selber Schützenkönig zu werden“, sagt Berges und schmunzelt. Durch die Krönung am Sonntag seien bei der 24-Jährigen aber nun eigene Ambitionen geweckt worden. „Ich komme ja eigentlich aus dem Bogensport, habe mir damals auf einem Mittelaltermarkt einen Bogen gekauft, und dann aber schnell festgestellt, dass der heimische Garten kein guter Übungsplatz dafür ist.“

Mit Gewehren hat die Schützenkönigin nichts zu tun

Sie suchte sich einen Verein und landete bei den Radevormwalder Schützen. Mit Gewehren hat sie eigentlich nichts zu tun. Beim Königsschießen im nächsten Jahr würde sie es dennoch gerne selbst versuchen. Denn der traditionelle Teil des Schützenvereins gefällt ihr ganz gut. Beim Umzug ging sie mit und erlebte die tolle Stimmung. Auch die Krönung im Bürgerhaus sei für sie eine völlig neue Erfahrung gewesen. „Zum Glück haben mir Rebecca Fargione und Jana Freudenberg als Adjutantinnen sehr gut zur Seite gestanden“, erzählt Berges. Karl-Heinz Knecht muss jetzt erst mal das aufregende Wochenende sacken lassen. „Es war freudig und aufregend zugleich, aber auch sehr anstrengend“, erzählt der 71-Jährige. Auf sein Amt freut er sich aber trotzdem. Er will nun ein paar Tage verschnaufen, bis es mit seinen repräsentativen Aufgaben weiter geht. Dass ihm neben seinem Hofstab auch Schützenschwester Sonja Berges dabei zur Seite steht, freue ihn. „Es ist immer schön, Begleitung zu haben.“

Termine

In den folgenden Monaten warten viele repräsentative Aufgaben auf den neuen Schützenkönig. Am 14. Juni lädt er zur Erdbeerbowle ins Schützenhaus ein. Am 24. Juni findet der Manfred-Bätzold-Gedächtnispokal statt. Im Juli wird das neue Königspaar der Rader Schützen auch beim Festzug der Remscheider und Hückeswagener Schützen dabei sein, im August folgen Hilgen und Lennep sowie Burscheid im September.