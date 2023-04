Sie plant eine getanzte Stadtführung

Beim Kulturrucksack NRW gibt es auch in der Bergstadt zwei Projekte.

Radevormwald. 24 Projekte werden zum Start des Kulturrucksacks im Oberbergischen Kreis realisiert. Für das Förderprojekt konnten sich lokale Kulturschaffende mit Projektideen bewerben. Die Themensparten Bildende Kunst, Literatur, Musik, Tanz, Theater und Fotografie sind vertreten, auch Museen beteiligen sich. So gibt es Musicalprojekte, Poetry Slams und Workshops zum Geschichten schreiben, Tanz- und Theaterprojekte, Malerei und Landart sowie Einblicke in die Musikwelt.

Auch in Radevormwald gibt es im Rahmen des Kulturrucksacks zwei Projekte. Unter dem Titel „Skulpturensuche – Kulturrucksack auf Reisen“ können Teilnehmer mit Fotograf Joachim Gies in der eigenen Stadt Kunst im öffentlichen Raum erkunden. Anhand dieser Beispiele lernen Zehn- bis 14-Jährige, wie man spannende Bilder macht. Im Herbst entsteht aus den Beiträgen eine Ausstellung. Alle Städte in Oberberg werden besucht, Radevormwald macht am 26. Juni den Anfang. Anmeldung unter kulturrucksack@obk.de.

Theresia Kammann und Ronja Frizen von der Musikschule Radevormwald suchen in der Zeit vom 1. August bis zum 1. Oktober junge Tänzerinnen und Tänzer, um eine getanzte Stadtführung auf die Beine zu stellen. Jeweils samstags treffen sich die Teilnehmer an besonderen Orten in der Stadt und erarbeiten dort eine choreografische Szene. Am Ende soll diese ungewöhnliche Stadtführung auch vorgeführt werden, inklusive toller Kostüme. Anmeldungen sind möglich unter info@radevormwalder-musikschule.de.

Weitere Auskünfte über die Veranstaltungen im Kreis gibt es unter www.obk.de/kulturrucksack und per E-Mail kulturrucksack@obk.de. Eine Übersicht über alle Angebote gibt es auf www.kulturrucksack.nrw.de. s-g