Verpachtung könnte Sauna und Fitness im Life-Ness retten

Ortspolitiker wünschen, dass eine private Übernahme geprüft wird.

Radevormwald. Die Diskussion über die geplante Schließung der Saunalandschaft und des Fitnessbereichs im Freizeitbad „Life-ness“ geht weiter.

Die Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA) sieht noch die Möglichkeit, die beiden Angebote zu retten. In einem Schreiben an Bürgermeister Johannes Mans heißt es: „Die RUA-Fraktion bittet nach mehrfachen Hinweisen von Bürgern darum, insbesondere auch die Verpachtung des Fitness- und Saunabereichs an einen Investor/privaten Unternehmer mit dem Ziel der Fortführung dieser Einrichtung zu prüfen und gegebenenfalls voranzutreiben.“

Die hohe Anzahl der Mitglieder im Fitnessbereich des „Life-ness“ dürfte auch für einen privaten Investor interessant sein, zumal zuletzt viele Mitarbeiter der Firma Gira aufgrund eines mit diesem Unternehmen geschlossenen Rahmenvertrags hinzugekommen seien, argumentiert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Burkhard Wigge: „Bei gleichzeitiger Einsparung der laufenden Kosten und der erheblichen notwendigen Investition könnten langfristig sogar Pachteinnahmen erzielt werden.“ s-g