„RaSiMuTa“ enden mit großem Konzert

Jugendliche aus ganz Deutschland kamen nach Radevormwald, um zu proben.

Von Martin Scheibner

Radevormwald. Zum Abschlusskonzert der 33. Radevormwalder Sing- und Musiziertage (RaSiMuTa) riefen die Glocken der Martini-Kirche in das Gotteshaus an der Uelfestraße. Der Themengottesdienst stand unter dem Motto „Critical Mass“, um zu zeigen, dass es einerseits die Idee einer kritischen Masse gibt, einer Anzahl von Menschen, durch die Veränderungen im Kleinen wie im Großen möglich wird, erläuterte Pfarrer Florian Reinecke. Anderseits die kritische Messe, weil neben den bekannten liturgischen Elementen viele gottesdienstliche Elemente anders gefüllt wurden, um das Überdenken bisheriger Wege, Strukturen und Kommunikationsformen zu provozieren, ohne dabei den Kern aus dem Blick zu lassen, sagte er.

Pünktlich zogen die Sänger in die voll besetzte Kirche ein und sangen das erste Gebet von Imagine Dragon sowie das Kyrie von Orlando di Lasso, liturgisch korrekt zum Altar gewandt. Mit der Begrüßung durch Reinecke wandte sich der Chor der Gemeinde zu. Die Zuhörer blickten in knapp 70 fröhlich konzentrierte junge Gesichter, seitlich saß die Begleitband. Später fuhren noch 20 Kids mit ihren Fahrrädern in den Altarraum – die Kids-Edition. Die Musikstücke waren in einen liturgisch geprägten Ablauf eingebunden, der Nachmittag war also Gottesdienst und Konzert zugleich. Das Plakat versprach Jazz, Klassik, Gospel, Pop.

Ein stilistisch vielfältiges Programm

Ein stilistisch vielfältiges Programm hatten Steffi Buyken und Bene Hölker zusammengestellt – von di Lasso und Bach, über die Klassiker der Gospelszene, Schönherr und Kleiber, bis zu Queen und „Dän“ Dickopf, früher bei den Wise Guys. Hölker hatte auch eigene Arrangements aktueller Pop-Stücke auf den Chor zugeschnitten. Hervorzuheben ist die Komposition über „Ein feste Burg“ des Wittener Musikers Finn-Ole Steffen, weil er aufzeigt, wie wunderbar alte Melodien, hier von Luther, sich mit moderner Jazz-Stilistik verbinden lassen.

Die musikalische Ausführung des abwechslungsreichen Programms war auf hohem Niveau. Sänger, Begleitband und das zwischenzeitlich aus dem Chor heraus gebildete kleine Orchester waren in allen Stilrichtungen zu Hause. Die gute Intonation und rhythmische Sicherheit des Chores ließ die Musik leicht und selbstverständlich erklingen – ein Ergebnis guter Stimmbildung und intensiver Probenarbeit. Die choreographischen Elemente von Lara Diez und ihre Tanzeinlage verstärkten die musikalischen Eindrücke. Spürbar war die Freude an der Musik und die intensive Verbindung aller Sänger mit Dirigentin und Band. Besonderer Höhepunkt war die Kids-Edition mit dem musikalischen Hinweis auf die nächste Generation, mit Ges­tik ausdrucksstark und fordernd vorgetragen.

Mit ihrer Klin­gelaktion erreichten die Mädchen und Jungen bei den Zuhörern, dass in Zukunft jede Fahrradklingel die Gedanken auf die nächste Generation lenkt und alle zur Verantwortung auffordert. Nach langem Applaus gab es eine Zugabe und die berechtigten Dankesreden. Dazu gehörte auch der Dank an das Helfer- und Gastgeberteam der Gemeinde, das schon mehr als 25 Jahre die Probenwochenenden und Konzerte ermöglicht. Möge diese Tradition fortleben!

