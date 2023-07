Radsport-Legende Wilfried Trott ist 75

Sportlegende Wilfried Trott vor der Vitrine mit seinen Pokalen, er hält die Auszeichnung für den Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Straßenrennen 1975 in der Hand.

Bei zwei Olympischen Spielen radelte er mit – nun ist er 75 Jahre alt geworden. Und sitzt immer noch mehrmals die Woche im Sattel.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. In der Bergstadt schmückt sein Konterfei sogar Hauswände: Wilfried Trott, erfolgreicher Radrennsportler, ist am „Holthüsken“ an der Telegrafenstraße, der Ruhmeshalle des Radevormwalder Sports, mit anderen prominenten Athleten verewigt. Gestern, Dienstag, 25. Juli, feierte er seinen 75. Geburtstag.

Auch im siebten Lebensjahrzehnt wirkt Trott drahtig. Im Wohnzimmer nimmt die Vitrine mit den Pokalen eine komplette Wand ein. Etwa 500 Rennen habe er gewonnen, rechnet Trott vor. Zwei Mal holte er den Sieg bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenrennen, war bei den Olympischen Spielen in München 1972 und Montreal 1976 mit dabei. Stets als Amateur, denn trotz seiner sportlichen Erfolge hat er den Schritt in den Profi-Sport nie getan. „Damals war es weniger einfach als heute, Profi zu werden.“

Sein Vater kannte die Schattenseiten des Profi-Sports

Aber auch der Einfluss seines Vaters, Karl-Heinz Trott, hatte damit zu tun. Der war selber Radsportler, gründete in Rade den Club „Sprinter.“ Außerdem engagierte er sich beim Bund deutscher Radfahrer, daher kannte er auch die Schattenseiten des Profi-Sports. „Er sagte mir: Mach lieber eine Ausbildung.“ Und das tat der Sohn, er machte eine kaufmännische Lehre.

Geboren ist Wilfried Trott – mit seinem Zwillingsbruder Wolfgang – in Wuppertal. Der Vater war Polizeibeamter und trat später eine Stelle in Rade an, 1960 zog die Familie dorthin. Karl-Heinz Trott war ein Mann mit vielen Talenten, der auch Kinderbücher schrieb. „Und er hat den ,Trott-Helm‘ erfunden“, erzählt der Sohn.

Natürlich teilten die Söhne – neben Wolfgang und Wilfried der drei Jahre ältere Hans-Peter – früh den Enthusiasmus des Vaters für den Radsport. Karl Heinz Trott hatte in Rade die „Tour der Jugend“ ins Leben gerufen. Leider starb er 1975 im Alter von nur 55 Jahren.

Noch immer steigt er gerne in den Sattel – und vielleicht auch aufs E-Bike

Drei Jahre zuvor, bei den Olympischen Spielen in München, holte Wilfried Trott beim Straßenrennen den 7. Platz. Im gleichen Jahr wurde er zum ersten Mal als „Radfahrer des Jahres“ ausgezeichnet, 1979 und 1980 ebenso. 1975 und 1977 wurde er Deutscher Meister im Straßenrennen. „Das zu schaffen, ist schon toll, wenn man so lange darauf hingearbeitet hat.“ Auch später, in der Seniorenklasse, hat Wilfried Trott mehr als 100 Rennen für sich entschieden. 1999 und 2003 wurde er Deutscher Meister der Seniorenklasse 3.

Wilfried Trott hat zwei Sportlehrerausbildungen absolviert, später war er als Mitarbeiter bei der Verwaltung in Rade tätig. Seit 1988 ist er mit Ehefrau Dagmar verheiratet, das Paar hat eine Tochter. Hat er sich Hobbys außerhalb des Radsports gesucht? Trott lächelt und schüttelt den Kopf: „Ne, dafür blieb keine Zeit.“

Im Radsattel findet man den Jubilar immer noch regelmäßig. „Ich mache zwei bis drei Mal die Woche Touren, so 60 bis 80 Kilometer“, sagt er. „Gerne in Richtung Ennepetal, Breckerfeld, Halver und Wipperfürth.“ Und er gibt zu, dass er das Alter doch manchmal in den Knochen spürt. „Vielleicht steige ich auch mal auf ein E-Bike um“, meint er.

