Rader lieben den Feierabendmarkt

Kirsten Hackländer sieht die Veranstaltung auf einem erfolgreichen Weg.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Zur Halbzeit des Feierabendmarkts zieht Organisatorin Kirsten Hackländer eine positive Bilanz: Der beliebte Markt habe sich endgültig von den Auswirkungen der Pandemie erholt. Neue Marktbeschicker sowie die Unterstützung durch heimische Vereine sorgen in diesem Jahr zudem für mehr Auswahl.

Seit Anfang Mai haben Radevormwalder, Freunde und Nachbarn jeden Freitag ein festes Date mit Geselligkeit und Gemütlichkeit. Zwischen 200 und 300, schätzt die Tourismusbeauftragte der Stadt die Anzahl der wöchentlichen Besucher auf dem Markt. Bei Sonnenschein fülle sich der zentrale Platz schnell. Doch selbst bei Nieselwetter, wie zum Auftakt der Saison Anfang Mai, ließen sich die hartgesottenen Rader nicht beirren.

„Wir hatten bislang so gut wie immer gutes Wetter bei jeder Veranstaltung“, berichtet Hackländer zufrieden, die jede Woche dabei ist. Vor Ort beobachtet sie regelmäßig, wie sich Bekannte, Freunde, Vereins- und Arbeitskollegen sowie Nachbarn zum Wochenendstart gern die Zeit nehmen, bei einem Glas Wein, Bier oder kühlen Getränk, bei Tapas, Hot Dogs oder Waffeln, in gemütlicher Runde und Atmosphäre zu plaudern. Erfreulich sei für Hackländer zu sehen, dass der Feierabendmarkt mittlerweile von allen Altersgruppen angenommen wird. Von den Mittdreißigern, die sich nach Feierabend mit Freunden und Arbeitskollegen noch zum Bier verabreden bis hin zu den rüstigen Senioren, die das Angebot zum geselligen Austausch nutzen, kommen alle gern vorbei.

Neue Marktbeschicker und Zuspruch durch Rader Vereine

Nach Corona konnte Kirsten Hackländer in diesem Jahr den Markt sogar ein wenig erweitern und neue Marktbeschicker dazu gewinnen. Neu ist in diesem Jahr beispielsweise der Tapas-Truck des Remscheider Tapas-Restaurants „Andalucía“, der neben leckeren Fischspezialitäten auch Sangria im Angebot hat. Neu in diesem Jahr sei auch ein Hot -Dog-Stand, der gut angenommen werde.

Besonders erfreulich findet Hackländer den Zuspruch von Rader Vereinen. So bereicherten beispielsweise der Frauenchor Melodienreigen, sowie die Radevormwalder Schützen den Markt mit eigenen Buden und Grillständen, die selbst dafür sorgen, dass auch andere Vereinsmitglieder beim Feierabendmarkt vorbeischauen. Als nächster Verein werde sich der Luftsportverein (LSV) Radevormwald auf einem der nächsten Feierabendmärkte präsentieren.

Bei besonderen Veranstaltungen wie zuletzt das große Jubiläum der Löscheinheit Herbeck, lockten zusätzliches Publikum auf den Platz. „Dass Vereine mal mitmachen, war auf dem Feierabendmarkt immer schon gegeben“, verrät Hackländer. „Doch mittlerweile scheint es sich herumgesprochen zu haben und die Nachfrage wächst“, freut sich die Organisatorin.

Bis Ende September lädt der Feierabendmarkt zu gemütlichen Stunden ein, jeden Freitag von 17 bis 21 Uhr.