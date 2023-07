Große Ausfahrt: Oldtimer knattern durchs Bergische

Solche historischen Motorräder gehen am 30. Juli auf Tour. Dank der Organisatoren und Sponsoren, v.l.: Hartmut Behrensmeier, Hans Joachim Sommer, Axel Klugmann (Niederlassungsleiter der Raiffeisenbank) und Thomas Byhan.

IG Bismarck-Zweiräder richtet am 30. Juli die Ausfahrt historischer Motorräder aus. Dazu gibt es eine Oldtimer-Show - auch mit alten Treckern. Alles zum Aktionstag.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. „Die Ausfahrt historischer Motorräder steht an“, verkündet Hartmut Behrensmeier. Der Pressesprecher der IG Bismarck-Zweiräder stellt mit Vereinspräsident Hans Joachim Sommer im Bismarck-Zweirad Museum Radevormwald den Ablauf des großen Events vor, das am Sonntag, 30. Juli, stattfindet.

Vorweg: Es gibt einen neuen Start- und Zielpunkt. „Erstmals nutzen wir den Parkplatz am Edeka-Markt Byhan in Bergerhof“, sagt Behrensmeier. Gekennzeichnet wird die Platzeinfahrt ganz groß mit einem Start- und Zielbogen - zur Verfügung gestellt von der Raiffeisenbank Radevormwald, die neuer Hauptsponsor der Tour ist.

So läuft die Oldtimer-Ausfahrt ab - wo Zuschauer was zu sehen bekommen

Der offizielle Start erfolgt um 11.30 Uhr. Ab 10 Uhr können sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen anmelden. Behrensmeier hebt hervor: „Die Ausfahrt ist eine geführte touristische Tour. Es geht nicht um Schnelligkeit. Man soll die Natur und die Aussichten des Bergischen Landes genießen.“

Gefahren wird in Gruppen, fünf Tour-Guides – aus den Reihen der IG Bismarck-Zweiräder – begleiten diese. Die Strecke beträgt 66 Kilometer. Sie führt durch den Oberbergischen und Märkischen Kreis, vorbei an der Ortschaft Neye nach Lindlar-Frielingsdorf, weiter nach Gimborn, Ohl und Wipperfürth-Kreuzberg und zurück. „Einen Zwischenstopp gibt es in Frielingsdorf. Auf dem Gelände der KFZ-Technik Marx warten Imbiss und Getränke“, berichtet Hartmut Behrensmeier.

Bürgermeister Johannes Mans hat versprochen, wieder mitzufahren – abermals im Beiwagen eines Motorradgespanns. Ehefrau Kornelia fährt die Tour als Sozius auf dem historischen Krad des Vereinsmitglieds Harald Reinhardt mit, verrät Behrensmeier. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Deutschland.

„Wir haben bereits jetzt Anfragen, vielfach aus dem Ruhrgebiet“, berichtet Hans Joachim Sommer. Die ältesten Maschinen, die mitfahren, stammen aus den 1950er Jahren – aber auch Motorräder neueren Datums dürfen an den Start gehen: „Wir schließen niemanden aus“, sagt Behrensmeier.

Die Ausfahrt zieht immer auch viele auswärtige Besucher und Besucherinnen zum Schauen nach Radevormwald. Denn bevor die historischen Schätzchen sich knatternd auf den Weg machen, gebt es Gelegenheit, sie sich anzusehen.

Oldtimer-Ausstellung und historische Trecker

Für die Liebhaber von Oldtimern legt die IG Bismarck-Zweiräder dieses Jahr noch einen drauf. Erstmals gibt zur Ausfahrt eine Oldtimer-Ausstellung, sie kann kostenlos von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz besucht werden.

Historische Trecker werden dort zu sehen sein. „Wir haben mit Nils Paas von der Schlepperbande Honsberg Kontakt aufgenommen und mit Manfred Dörpfeld von den Treckerfreunden Remscheid - und es hat geklappt, sie sind dabei“, berichtet Hartmut Behrensmeier.

Auf Vermittlung von Vereinsmitglied Horst Münch, einem bekennendem Oldtimerfan, seien auf dem Parkplatz zudem zahlreiche Oldtimer-Pkw zu sehen. Hans Joachim Sommer hat kurzfristig die Rückmeldung bekommen, dass historische Unimogs zu Schau kommen. „Das Netzwerk des Bismarck-Zweirad-Vereins funktioniert“, freut sich der Vereinspräsident. Die IG Bismarck-Zweiräder zeigt außerdem Motorräder und Fahrräder aus ihren Museumsbestand. Für den Ordnerdienst konnten Behrensmeier und Sommer die Freiwillige Feuerwehr Herbeck gewinnen.

Thomas Byhan, selbst leidenschaftlicher Biker und Inhaber des Edeka-Marktes, hat spontan zugesagt, das Gelände für das Zweirad-Event zur Verfügung zu stellen: „Es passt hierher, immerhin befinden wir uns hier auf dem Gelände der einstigen Bismarck-Zweiradwerke“, sagt er. Hier haben einst die Werkshallen gestanden - und das Verwaltungsgebäude, in dem heute das Bismarck-Zweirad-Museum untergebracht ist, befindet sich gleich nebenan an der Leimholer Straße.

Apropos Museum: Während der Veranstaltung haben die Räume natürlich auch geöffnet.

+ Medaillen mit der „IG Bismarck“-Prägung gibt es für die Teilnehmer der Ausfahrt. © cr

Details zur Oldtimer-Ausfahrt am 30. Juli 2023

Ausfahrt: Die Ausfahrt findet am Sonntag, 30. Juli, statt. Start ist um 11.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 10 Euro. Teilnehmende erhalten eine Erinnerungsmedaille.

Schau: Neben der Oldtimer-Schau von 10 bis 16 Uhr gibt es auch Essen und Trinken auf dem Parkplatz von Edeka Byhan in Radevormwald, Elberfelder Straße.