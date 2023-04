Notfälle bei Kindern und Babys: So können Eltern rasch helfen

„Frühen Hilfen“ gibt wertvolle Tipps - eine Zusammenfassung.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Wenn dem Kind etwas passiert, sind Eltern schnell beunruhigt – und auch manches Mal überfordert. Tipps, wie man bei unerwarteten Verletzungen und gesundheitlichen Verhaltensänderungen handelt, gab es am Dienstagabend im Mehrzweckraum im Bürgerhaus von Norbert Funk vom DRK. Er kommt aus der Notfallmedizin.

Eingeladen zur Elternveranstaltung mit dem Thema „Notsituationen bei Säuglingen und Kleinkindern“ hatte die Anlaufstelle „Frühe Hilfen“, die im Rader Familienbüro angesiedelt ist.

Die Fragenliste, die die gekommenen Mütter und Väter hatten, war lang. „Was muss ich tun, wenn sich das Kind beim Essen bis zum Erstickungsanfall verschluckt?“ war eine davon. „Wie reagiert man bei einem Fieberkrampf?“ interessierte die Eltern. Weitere Fragen waren: „Was tun, wenn eine Bewusstseinsstörung auftritt?“, „Wie sieht die richtige Wundversorgung aus?“ oder auch „Wie handelt man richtig, wenn eine Zecke sich festgebissen hat?“

Bei all diesen Fällen stehe eine Sache an erster Stelle, sagt Norbert Funk: „Ruhe bewahren.“ Der Rettungswagen sollte in lebensbedrohlichen Situationen gerufen werden. „Bei Bewusstseinsstörung oder -verlust, schweren Atemstörungen, wenn ein Kind nicht mehr ansprechbar ist“, zählte er auf. Die gute Nachricht: „Kinderreanimationen sind aber selten.“ Fieber sei eigentlich gut, eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers auf Krankheitserreger. Wenn kleine Kinder allerdings einen Fieberkrampf bekommen, sei auch hier der Notruf angebracht. „Beim ersten Krampf“, sagte Funk. „Danach wird der Kinderarzt präventiv Medikamente mit nach Hause geben.“

Wenn die Eltern aufschreien, weint auch das Kind

Keine allzu großen Sorgen sollten sich Eltern machen, wenn es um Schürfwunden gehe. „Wenn Eltern nicht in Panik verfallen, tut es der Nachwuchs in der Regel auch nicht“, sagte Funk. Das könne man gut auf Spielplätzen beobachten. „Fällt ein Kind, schaut es zu den Erwachsenen. Wenn die aufschreien, weint auch das Kind.“ Oftmals helfe hier schon ein einfaches Pflaster.

Übrigens: „Kinder können noch nicht genau deklarieren, wo es wehtut. Sie 'spiegeln' Schmerzen, was sich mit Bauchschmerzen äußern kann. Daher tut eine halbe Stunde nach einer Verletzung, auch einer kleinen, oft der Bauch weh.“ Norbert Funk rät auch hier zur Besonnenheit, nach Ursachenforschung und Beobachtung.

Sabine Hoch von der „Frühen Hilfen“ freute sich über die große Resonanz zum Infoabend. 18 Mütter und Väter waren gekommen. „Es sind auch Eltern unserer Krabbelgruppen dabei“, sagte Sabine Hoch. Gerade da erfahre sie, wie wichtig das Thema „Erste Hilfe am Kind“ sei.

Präventiv zu wissen, wie man reagiere, darum ging es einer Teilnehmerin, die im September Mutter geworden ist. „Im Notfall möchte ich meinem Sohn einfach schnell helfen können.“