Friedensklänge erfüllen das Kirchenschiff

Der Erwachsenenspielkreis der Musikschule und Kantorin Angelia Kozinowski-Werler spielten Friedenslieder in der Luherischen Kirche.

Besonderes Friedensgebet in der Lutherischen Kirche wurde zu einem Rundgang durch die Musikgeschichte.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Kaum war das Glockengeläut gestern um 12 Uhr verhallt, lauschten Besucher in der Lutherisch-evangelischen Kirche an der Burgstraße Friedensklängen und -worten. Im Fokus stand das Versöhnungsgebet von Coventry.

Nachdem die deutsche Luftwaffe 1940 den britischen Ort traf, ließ der Domprobst aus Zimmermannsnägeln der zerstörten Kathedrale ein kleines Nagelkreuz erstellen: als Friedenssymbol. Nach dem Krieg bildeten sich weltweit Nagelkreuzgemeinschaften. Eine christliche Versöhnungsbewegung, die mit ihrem „Versöhnungsgebet von Coventry“ zu Frieden und Vergebung aufruft – und darauf verzichtet, Schuld zuzuweisen. Credo: den Teufelskreis von Schuld und Sühne durchbrechen. In allen Kriegen seien alle Opfer. Im Gebet heißt es daher auch „Vater vergib“ und nicht „Vater vergib ihnen (oder uns)“.

Jeden Freitag Punkt 12 Uhr wird in den Nagelkreuzgemeinschaften das Gebet gesprochen. In Rade gibt es zwar keine Nagelkreuzgemeinschaft, doch Kantorin Angelika Kozinowski-Werler hatte diese Tradition zum Anlass genommen, auch in der Rader Kirche bei Gebet und Musik innezuhalten: „Man kann nicht oft genug für den Frieden beten.“

Das Repertoire bot einen Rundumblick durch die Musikgeschichte an

Neben dem gemeinsam gesprochenen Versöhnungsgebet erklangen kleine Musikstücke zum Thema Frieden. Intoniert von Angelika Kozinowski-Werler an der Orgel und dem Erwachsenen-Spielkreis der Rader Musikschule, den Kozinowski-Werler leitet. Zu hören war eine Orgelbearbeitung von Felix Mendelssohns Bartholdys Kantate „Verleih uns Frieden“. Die „Cantate Domino“ des Komponisten Dietrich Buxtehude erfüllte das Kirchenschiff.

Zum Repertoire gehörte „Da pacem Domine“ von Melchior Franck und „Da pacem Domine“ von Arvo Pärt. Drei Versionen des „Verleih uns Frieden“-Mottos - arrangiert von Marin Luther, Johannes Sebastian Bach und Heinrich Schütz – gehörten zum Repertoire. „Es ist ein Spaziergang durch die Musikgeschichte, angefangen bei Franck und Schütz bis hin zur neueren Komposition von Pärt“, erklärte die Kantorin.

Wer dabei war, hielt tatsächlich inne, lauschte den Klängen des Musikspiels und spürte dem Friedensgedanken nach. Nicht viele Besucher hatten sich in den Bänken eingefunden. In der hinteren Reihe hatte ein Ehepaar Platz genommen. Die Raderin singt im Paul-Gerhardt-Chor mit, den Angelika Kozinowski-Werler als Dirigentin leitet und war daher auf das Angebot aufmerksam geworden. „Das Thema Frieden ist immer etwas Gutes, und wir freuen uns auf die musikalischen Beiträge“, sagte das Paar.

