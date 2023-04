Lehrer Paul Wülfrath bleibt unvergessen

Abschluss vor 50 Jahren: Ehemalige Realschüler trafen am Uelfebad.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. 16 Frauen und Männer begrüßen sich im Restaurant Uelfebad mit Umarmungen. Sie sind alle in ihren 60ern und zum Klassentreffen gekommen. „Wir haben im Sommer 1973 unseren Abschluss an der damaligen Realschule in Radevormwald gemacht – feiern also unser 50-Jähriges“, sagt Christiane Heip.

„Wir waren die damalige c-Klasse und haben uns von Anfang an immer wieder getroffen“, sagt sie. Der Klassenzusammenhalt sei bei dieser der drei Klassen des Abschlussjahrgangs von 1973 immer am besten gewesen. „Bei den anderen Klassen war das tatsächlich nicht so – die haben sich selten getroffen.“

Angelika Torkler, die von allen nur Geli genannt wird, sagt: „Unser Klassenlehrer, Paul Wülfrath, dürfte dafür verantwortlich sein. Denn er ist damals zusammen mit uns neu an die Schule gekommen – wir von der 4. Klasse, er aus Norderney.“ Wülfrath, Jahrgang 1914, habe großen Wert darauf gelegt, die Klassengemeinschaft zusammenzubringen, sagt Christiane Heip. Das sei auch nötig gewesen, weil ihr Jahrgang der erste gewesen sei, bei dem Jungen und Mädchen zusammen waren.

Auch der Spitznamen habe sich durch Paul Wülfrath gefestigt: „Wir waren zwei Angelikas in der Klasse. Und er hat gefragt, wie er uns mit Namen auseinanderhalten soll – da habe ich gesagt, dass ich die Geli bin.“ Der Lehrer habe sie dann auch immer so angesprochen – mit einer Ausnahme, sagt sie und lacht. „Herr Wülfrath hat uns sehr viel durchgehen lassen. Aber wenn ich es übertrieben habe, dann hat er mich mit Angelika angesprochen. Da wusste ich, dass ich zu weit gegangen war.“

Bei anderen Lehrern gab es auch mal körperliche Züchtigung

Die Erinnerung an den Pädagogen sei auch deswegen so lebendig und positiv, weil es natürlich auch andere Lehrer gegeben habe, „die wir genießen durften“, wie Geli Torkler es ausdrückt. Da sei dann durchaus auch mal körperliche Züchtigung vorgekommen. „Klar, das war die Generation der Kriegsrückkehrer, wer weiß, was die erlebt haben.“, sagt Christiane Heip. Neben den regulären Wandertagen, die die ganze Schule zweimal im Jahr gemacht habe, seien die Jungen und Mädchen der c-Klasse mit ihrem Klassenlehrer immer wieder zu Exkursionen oder Ausflügen gefahren.

„Wir treffen uns heute nur zum Essen, früher haben wir auch schon mal vorher noch etwa das Heimatmuseum besucht oder andere Ausflüge gemacht“, sagt Christiane Heip. Die meisten der ehemaligen Schüler seien auch noch in der Umgebung – der am weitesten entfernt lebende Mitschüler lebe heute in Schweden. „Der ist aber nicht gekommen, da er es terminlich nicht untergebracht hat“, sagt sie. Einige der 28 Schüler der c-Klasse des Jahrgangs von 1973 seien auch bereits gestorben.

Es geht auch im weiteren Verlauf des Abends viel um Paul Wülfrath, der damalige Klassenlehrer hat offensichtlich einen tiefen Eindruck bei seinen Schülern hinterlassen. „Ihm war auch wichtig, dass wir eine eigene Meinung haben“, sagt Christiane Heip.

„Wir haben mal Gedichte interpretieren müssen. Ich habe dann gesagt, als er mich aufgerufen hat: dieses Gedicht hat mich überhaupt nicht angesprochen.“ Geli Torkler fällt lachend ein: „Mir ist die Kinnlade runtergeklappt – wie konnte die nur so frech sein.“ Paul Wülfrath habe diese Meinung aber zur Kenntnis genommen und einen anderen Schüler gefragt.

So habe ihr Lehrer ihr Selbstbewusstsein gefördert. „Und dadurch ist auch unsere Gemeinschaft gewachsen – so dass wir die paar Quertreiber, die es natürlich auch bei uns gab, gemeinsam einhegen konnten“, sagt Geli Torkler.