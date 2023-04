Kneipp-Anlage – doch überflüssig?

Radevormwald. Soll in Radevormwald eine Kneipp-Anlage entstehen? Darüber sprachen die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie in der jüngsten Sitzung. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) hatte beantragt, die Stadt möge prüfen, wie und wo dies möglich sei. Der Wunsch sei von Bürgern an die AL-Mitglieder herangetragen worden.