Junge Union will die Ehrenamtskarte attraktiver machen

Vergünstigungen für Inhaber sollen ausgebaut werden.

Radevormwald. In der Bergstadt spielen Vereine und Organisationen eine wichtige Rolle für das gesellschaftliche Leben, doch sie sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Der frisch gewählte Vorsitzende der Jungen Union, Florian Langfeld, kündigt nun an, sich im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie dafür starkzumachen: Die Ehrenamtskarte soll für junge Radevormwalder nachhaltig attraktiver gestaltet werden.

„Die Suche nach neuen Ehrenamtlern gestaltet sich oft schwierig, da viele Menschen nicht bereit sind, das freiwillige Amt in ihrer Freizeit zu übernehmen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Jungen Union in Radevormwald. „Insbesondere Jugendliche zeigen oft wenig Interesse, da es ihnen an Anreizen fehlt.“

Diese Problematik stelle viele Vereine und Organisationen seit langer Zeit vor große Herausforderungen. Abhilfe sollte hier 2008 die Ehrenamtskarte sein. Diese wird vom Land NRW angeboten und soll ehrenamtliche Tätigkeiten fördern, wertschätzen und attraktiver gestalten.

Inhaber der Karte können verschiedene Vergünstigungen in Nordrhein-Westfalen nutzen, wenn sie ein Ehrenamt etwa fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr ausüben.

Aus Sicht der JU ist das Angebot noch deutlich ausbaufähig

Die Stadt Radevormwald bietet bereits einige Vergünstigungen für Inhaber der Ehrenamtskarte an, wie zum Beispiel einen zehnprozentigen Rabatt im Jugendfreizeitbad „Life-ness“.

Aus Sicht der Jungen Union vor Ort ist das Angebot jedoch noch deutlich ausbaufähig. Daher stellt die CDU-Fraktion für den nächsten Ausschuss Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie den Antrag, dass die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet und geeignete Maßnahmen entwickelt, um die Ehrenamtskarte in Radevormwald nachhaltig attraktiver zu gestalten. Dabei sollen finanzielle sowie rechtliche Aspekte geprüft werden, um die Vergünstigungen für Inhaber der Ehrenamtskarte auszubauen.

„Wichtig ist, dass das Angebot attraktiv für Jugendliche gestaltet wird, um zur Übernahme von weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten zu motivieren“, heißt es in der JU-Mitteilung. Die Junge Union Radevormwald setze sich für die Zukunft von Jugendlichen in Radevormwald ein. s-g