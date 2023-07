Injoy übernimmt Fitness im „Life-Ness“

Franchisenehmer Jörg Pramor betreibt dort ab Oktober das „Injoy Radevormwald Gym & Swim“. Das wird sich zukünftig ändern.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Das Fitnessstudio im „Life-Ness“ ist gerettet. Injoy-Franchisenehmer Jörg Pramor, der seit mehr als 30 Jahren ein Fitnessstudio in Hückeswagen betreibt, übernimmt zum 1. Oktober das von der Schließung bedrohte Studio.

Die Ankündigung über die Neuausrichtung des defizitären „Life-Ness“ und die damit verbundene Schließung des Fitness- und Saunabereichs hatte für Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Die Stadt hatte mit der Bäder Radevormwald GmbH und nach den Auswertungen einer externen Prüfung ein Konzept vorgelegt: Das Bad werde sich auf Kernaufgaben konzentrieren. Für die Bereiche Fitness und Sauna, urteilte damals Stadtoberhaupt Johannes Mans, gebe es in Rade und der Umgebung Alternativen, so dass der Steuerzahler hierfür nicht unnötig zu belasten sei. Der Rat stimmte dem Konzept zu.

In seinem Hückeswagener Studio riefen viele Radevormwalder an

Das führte dazu, dass bei Jörg Pramor in der Nachbarstadt Hückeswagen das Telefon bald in Dauerschleife klingelte. Am anderen Ende der Leitung: Viele Radevormwalder, die sich nach einer Mitgliedschaft erkundigten. Pramor wurde auf die Vorgänge in der Nachbarstadt aufmerksam und suchte den Kontakt zum „Life-Ness“.

Als gebürtiger Remscheider, der mittlerweile in Wipperfürth wohnt und seit mehr als 40 Jahren im Sport- und Fitnessbereich arbeitet, kennt Pramor natürlich das Radevormwalder Bad. Den Standort bewertet der Betreiber des Injoy-Fitnessstudios in Hückeswagen und eines EMS-Gesundheitsstudios in Wipperfürth als „fantastisch“. Nur die Ausstattung sei aufgrund fehlender Investitionen in die Jahre gekommen.

Das will Pramor ändern: „85 Prozent der vorhandenen Geräte kommen raus. Die neuen sind schon bestellt.“ Moderne Fitnessgeräte sollen einziehen sowie technische digitale Neuheiten wie das E-Gym-Zirkeltraining. Hierbei handelt es sich um ein interaktives Training, bei dem die Studiomitglieder über intelligente Systeme analysiert werden, um ihnen ein effizientes Trainingsprogramm vorzuschlagen. Trainingserfolge können dann ebenfalls digital abgerufen werden.

Überungsleiter für das Reha-Training werden noch gesucht

Dank der Übernahme einiger Mitarbeiter wird das neue Team aus bekannten Gesichtern des „Life-Ness“ sowie Injoy-Trainern bestehen. „Wir mussten keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen“, erklärte Woywod. Einige Kollegen würden dem Studio erhalten bleiben, andere hätten sich anders orientiert.

Das Reha-Training, erklärte Jörg Pramor, der außerdem zweiter Vorsitzender des Vereins „Reha Sport Bergisch Land“ ist, würde er ebenfalls gerne fortführen. „Das ist nur derzeit aufgrund fehlender Übungsleiter nicht möglich.“ Er hofft, dass sich Übungsleiter finden, die das Angebot wieder aufnehmen wollen. „Ich bin offen für Gespräche.“

Einziger Wermutstropfen sei, dass der Sauna-Betrieb im „Life-Ness“ nicht gerettet werden konnte. Doch auch hierfür hat Jörg Pramor eine pragmatische Lösung: Da Injoy-Kunden auch in anderen Injoy-Studios trainieren dürften, stünde den Radevormwalder Mitgliedern die Sportsaunen in seinem Hückeswagener Studio zur Verfügung. Das seien zwar ausdrücklich keine Wellness-Oasen, erfüllten aber ihren Zweck.

Bei den Bestandskunden ändere sich zunächst nichts am Tarif

„Als Unternehmen freuen wir uns sehr für die Bürger, dass das Angebot des Fitnessbereiches durch eine solch prominente Kette weitergeführt wird“, äußerte Simon Woywod bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung. Für die etwa 600 Bestandskunden, die nun Mitte nächsten Monats per Schreiben über die Neuerungen informiert werden sollen, verriet Pramor, würde sich an ihren Tarifen zunächst nichts ändern. „Altkunden behalten ihren Tarif.“ Im Fitnessbereich, der eigentlich zum Ende des Jahres geschlossen werden sollte, werde es einen fließenden Übergang geben.

Ausblick

Ab der zweiten August-Woche steht Jörg Pramor unter der Woche als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung, um über die Neuerungen zu informieren. Kunden werden die Änderungen im laufenden Betrieb mitverfolgen können. Ab 1. Oktober wird das Fitnessstudio unter dem Namen „Injoy Radevormwald Gym & Swim“ laufen. Künftige Öffnungszeiten: montags bis freitags, 8 bis 21.30 Uhr, samstags und sonntags, 9 bis 16 Uhr.