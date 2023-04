IG Bismarck nimmt an der größten Oldtimer-Messe der Welt teil

Interessengemeinschaft ist auf der „Techno-Classica“ in Essen vertreten.

Radevormwald. Die Interessengemeinschaft (IG) Bismarck-Zweiräder Radevormwald ist auch in diesem Jahr wieder auf der „Techno-Classica“ in Essen, der größten Oldtimer-Messe der Welt vertreten – und zwar mit einem eigenen Messestand. In der Halle 8 präsentiert die Interessengemeinschaft historische Exponate aus der Produktion der ehemaligen Bismarck-Zweirad-Werke. Die Messe startete am Mittwoch und dauert bis zum 16. April.

Im Jahr 1896 wurden die Bismarck-Zweirad-Werke gegründet und mussten 1957 Konkurs anmelden. Das Werk wurde geschlossen. In den ehemaligen kaufmännischen Räumlichkeiten der Bismarck-Zweirad-Werke, im Ortsteil Bergerhof an der Leimholer Straße, ist heute das Bismarck-Zweirad-Museum untergebracht. Hier präsentiert der Museumsverein über 100 Exponate aus der ehemaligen Produktion, viele noch im Originalzustand. Die Industriegeschichte wird hier für den Besucher wieder lebendig. Jeweils sonntags, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, hat das „lebendige“ Bismarck Zweirad-Museum geöffnet. An Feiertagen bleibt das Museum geschlossen. Nächster Öffnungstag ist Sonntag, 16. April. s-g

Mehr Auskünfte über die Interessengemeinschaft, das Museum und diverse Aktivitäten finden Interessierte im Internet unter: www.ig-bismarck.de