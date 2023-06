Geschenkkoffer für ukrainische Kinder

Pfarrer Dr. Dieter Jeschke kümmert sich mit um die Geschenkkofferaktion für Kinder in der Ukraine.

In der Ferienzeit bietet die Reformierte Gemeinde den Treff „Denk-Espresso“ an. Bis Ende Juni können noch die roten Spendenkoffer gepackt werden.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Sie sind klein und rot und es passen viele Dinge rein, die Kindern in der Ukraine eine Freude machen sollen. Bei der Aktion „Rade packt Pakete zum Leben“ gibt es noch den ganzen Juni über diese kleinen Koffer zum Befüllen. Zur Verfügung gestellt hat sie die Radevormwalder Firma Glow 2B, sie sind erhältlich in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz und im Gemeindehaus der Reformierten Kirchengemeinde an der Ludwig-Beck-Straße.

Jeder Radevormwalder und jede Radevormwalderin kann mitspenden: Einfach einen oder auch mehrere Koffer abholen, dann für ein ukrainisches Kind mit Spielzeug vollpacken und danach wieder abgeben.

Seit Jahren schon gibt es in der Bergstadt die Initiative „Pakete fürs Leben“, eine Hilfsaktion des Bundes der Freien evangelischen Gemeinden (FeG). Mit Lebensmittelpaketen wird in Krisenregionen geholfen. „Seit Ausbruch des Krieges hat sich unser Augenmerk vor Ort auf die Hilfe in der Ukraine konzentriert“, sagt Pfarrer Dr. Dieter Jeschke. Allein im Februar kamen bei einer ökumenischen Packaktion von Rader Jugendlichen 1600 Pakete zusammen. „Lebensmittelpakete werden wir jetzt wieder im Herbst packen“, sagt Pfarrer Dr. Jeschke. „Die Aktion soll auch noch größer werden.“

So wird den jungen Familien in der Ukraine jetzt eine Freude bereitet

Doch jetzt sei eine Atempause eingelegt worden. „Eine Pause für Koordinatoren und Spender“, erklärt er. Der Spendergedanke solle aber auch über den Sommer aufrechterhalten bleiben. „So kam die Idee auf, jetzt eine kleinere Aktion zu starten und damit besonders jungen Familien in der Ukraine eine Freude zu bereiten.“ Die ersten Geschenkkoffer wurden in den evangelischen Kindergärten von Radevormwalder Familien gepackt – in den Kitas Himmelswiese, Uelfestraße, Kottenstraße und bei den Wuppermäusen kamen 200 Koffer zusammen.

„Die Aktion kam so gut an, dass sie jetzt für alle offen steht.“

„Die Aktion kam so gut an, dass sie jetzt für alle offen steht“, sagt Dr. Jeschke. Er kümmert sich um die Ausgabe und das Sammeln der kleinen Koffer im Gemeindehaus. Gerd Mosner von der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg hält die Verbindung zur Stadtbücherei. „Es gab schon Leute, die haben zehn kleine Koffer geholt und bestückten sie selbst, andere brauchten Spielzeug im Gemeindehaus vorbei. Die Koffer wurden dann von der reformierten Jugend gepackt. Wieder andere spendeten Geld, damit haben wir Dinge gekauft und die Koffer gefüllt“, berichtet der Pfarrer.

Kleine Spiele, Stifte, Malbücher, Blöcke, kleine Kuscheltiere, Luftballons eignen zum Befüllen. Auch Gummibärchen dürfen rein. „Verderbliche Lebensmittel und Spielzeug-Müll sollten nicht eingepackt werden“, sagt der Pfarrer. Auch Bücher zum Lesen eignen sich nicht. „Auf deutsch geschriebene Bücher können in der Ukraine ja nicht gelesen werden.“

Alle Koffer tragen das Logo „From Germany with Love“

+ „Rade packt Pakete“ möchte unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ möglichst viele Koffer mit Spielzeug in die Ukraine bringen. © Dieter Jeschke

Manche Spender haben ihre Koffer auch geschlechtsspezifisch gepackt – und mit „Girl“- und „Boy“-Aufklebern versehen. Manche Koffer tragen auch eine Altersangabe. Allen Koffern gemein: Sie tragen das Logo „From Germany with Love“. „Die kleinen roten Geschenkkoffer kommen genauso in die Ukraine wie die Lebensmittelpakete“, sagt Pfarrer Dr. Jeschke. Er und Gerd Mosner bringen sie ins Lager der Firma Glow 2B. Den Transport und die Logistik übernimmt von dort der Bund Freier evangelischer Gemeinden. Aus der Zentrale vor Ort in der Ukraine werden die Koffer dort an Familien verteilt.

Auf eine weitere Aktion der Reformierten Gemeinde macht Pfarrer Dr. Jeschke aufmerksam: In den Sommerferien lädt er zum Gesprächskreis „Denk-Espresso“ ein. „Wenn die Sommerferienzeit anbricht, fallen viele Termine aus. Aber nicht alle fahren in dieser Zeit in den Urlaub“, sagt er.

Bei diesem Treff in der Reformierten Kirche am Markt kann jeder vorbeikommen, es ist ein ökumenisches Angebot. Eingeladen zu Kaffee, Kuchen, zu Bibelworten und zum Nachdenken über den Sinn des Lebens wird jeweils am Montag, 26. Juli und 3. und 10. Juli von 15 bis 16.30 Uhr.

Hintergrund

Rade packt Pakete: Geschenkekoffer können noch bis Ende Juni abgeholt und befüllt werden, in der Stadtbücherei oder im Gemeindehaus der Reformierten Gemeinde, Kontakt: Pfarrer Dr. Jeschke, Tel. 02195-1044.

Die Themen des Kreises „Denk-Espresso“: Am 26. Juni heißt es „Wer ist Jesus?“, am 3. Juli ist das Thema „Der Heilige Geist“ und am 10. Juli „Wie spricht Gott heute zu uns?“.