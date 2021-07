In Radevormwald geben deutlich mehr Wähler ihre Stimme ab

Landtagswahl

Schon früh gratulierte Verlierer Sven Wolf (SPD, rechts) dem Gewinner Jens Nettekoven (CDU).

Bei den Zweitstimmen konnte die CDU nicht ganz so gut abschneiden wie ihr Direktkandidat Jens Nettekoven.

Die Wahlbeteiligung in Radevormwald lag deutlich höher als bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren. Gestern gingen 64,05 Prozent der Wahlberechtigten in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. 2012 waren es mit 59,12 Prozent deutlich weniger. Damit lag auch Rade im Landestrend. Insgesamt wahlberechtigt waren für die Landtagswahl 16 639 Menschen, 10 650 machten auf den Wahlzetteln ihre Kreuze. Gültig war davon 10 495 Stimmen.

Wie bei den Erststimmen konnte die SPD in Radevormwald auch bei den Zweitstimmen keinen Blumentopf gewinnen. Gerade einmal 26,6 Prozent der Zweitstimmen erhielten die Sozialdemokraten, somit also 2,9 Prozent Stimmen weniger als Sven Wolf als Direktkandidat für sich in Radevormwald verbuchen konnte.

Deutlich schlechter als für ihren Direktkandidat Jens Nettekoven bei den Erststimmen (42,4 Prozent) lief es für die Christdemokratische Partei bei den Zweitstimmen: Sie erhielt von den Rader Wählern 36,8 Prozent der Stimmen.

Der FDP-Kandidat Jörg von Polheim erhielt mit 10,7 Prozent. Offenbar wählten viele Menschen taktisch: Bei den Zweitstimmen schnitt die FDP in Rade wesentlich besser ab mit 14,1 Prozent.

Bündnis 90/Die Grünen blieb auch in Rade knapp unter der Fünf-Prozent-Marke mit 4,9 Prozent der Zweitstimmen. Die Linke kam auf 4,1 Prozent Zweitstimmen. Die AfD schaffte es aus dem Stand in Rade auf 8 Prozent der Zweitstimmen. Auch der AfD-Direktkandidat verbuchte einen Anteil von 7,1 Prozent für sich. ma