Blaues Kreuz feiert Sommerfest 2023 - die Scham bleibt groß

Fach- und Rehaklinik lud zum Jahrestreffen ein und ehrte jene, die nach Alkoholsucht seit vielen Jahren abstinent leben.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Freudiges Wiedersehen feierten am Samstag Patienten, Familienangehörige und Ehemalige der Fach- und Rehaklinik des Blauen Kreuzes in Radevormwald. Beim Jahrestreffen auf dem Gelände des Curt-von-Knobelsdorff-Hauses wurden erstmals seit der Pandemie auch wieder Jubilare für ihre langjährige Abstinenz geehrt.

Feiert ein Hospital Sommerfest, dann sind es meist Angestellte, Familienangehörige und aktuelle Patienten, die dem Akt beiwohnen. Für gewöhnlich kehren genesene Patienten nicht zur Klinik zurück, wenn sie kein gesundheitliches Anliegen haben. Beim Blauen Kreuz des Diakoniewerks in Radevormwald ist das aber gänzlich anders.

Jene, die vor fünf, zehn, 15 oder gar 20 Jahren hier behandelt wurden, kehren offenkundig gerne an diesen Ort zurück, wo sie auf einen Neustart vorbereitet wurden. Die Fachklinik zur Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit genießt bei Patienten und Ehemaligen einen guten Ruf.

Die meisten freuen sich darauf, ehemalige Therapeuten und Weggefährten wiederzutreffen, voneinander zu erfahren, sich vergewissern zu können, dass ihnen der Aufenthalt an der Herrmannstraße zurück ins Leben half. So auch am Samstag, als die Fachklinik zum Jahrestreffen einlud. Bei Kaffee und Waffeln wurde auf dem nahe gelegenen Parkplatz des Hauses geplaudert. Mit einer Therapeutin des Hauses ging es für Interessierte in die Turnhalle zum Salsakurs.

Bei den Jubilaren herrscht ein deutliches Schamgefühl

„Es gibt tatsächlich eine starke Bindung zwischen Patienten, Ehemaligen und dem Haus“, verrät Dr. Holger Lach, ärztlicher Leiter der Fachklinik. „Die meisten sind froh, hier gewesen zu sein und es geschafft zu haben.“ Eine gewisse Zurückhaltung, verbunden mit einem deutlichen Schamgefühl, herrschte am Samstagnachmittag bei den Jubilaren dennoch. Nur einige wenige trauten sich nach Aufruf ihres Namens nach vorne, um sich von Dr. Lach für ihr langjähriges Durchhaltevermögen in Bezug auf die Abstinenz mit einer Urkunde und einer weißen Rose ehren zu lassen.

Möglicherweise hielt das regenreiche Wetter einige angekündigte Gäste von einem Besuch ab. Andere aber suchten, nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung, das Gespräch mit dem Klinikpersonal und holten sich im Stillen ihre Urkunde ab.

Die Scham, trotz ihres offensichtlichen Erfolges, scheint bei den Betroffenen noch heute sehr groß zu sein. Und das, obwohl häufig eine genetische Disposition für Suchterkrankungen vorliegt, bei der viele Betroffene schlichtweg versuchen, andere akute emotionale und psychische Probleme durch einen erhöhten Konsum von Rauschmitteln zu kompensieren, erklärt Lach.