„So eine Farbe hätte ich nie ausprobiert“

Beim Frauentreff war eine Stilberaterin zu Besuch und half dabei, den eigenen Typ zu unterstreichen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Beim Shoppen in den Boutiquen der Region greift die modebewusste Frau häufig zur selben Farbpalette. Es gibt jene, die es knallig mögen und sich nicht davor scheuen Blusen und Kleider in Kanariengelb und Feuerrot zu tragen, oder auch mal mit auffälligen Mustern, Punkten und Streifen. Andere mögen es eher dezenter, pastellig und schlicht in zarten Tönen oder naturbelassen erdig. Geschmackssache, sagen die einen. Eine Frage des Stils nennen es die anderen. Doch ob der eigene Geschmack tatsächlich immer ein guter und verlässlicher Berater ist, das ließen eine Handvoll neugieriger Frauen beim Radevormwalder Frauentreff von einer Expertin überprüfen.

Als Referentin konnte Gleichstellungsbeauftragte Ramona Theis ihre Amtskollegin aus der Nachbarstadt Wipperfürth, Marlies Lützow, gewinnen, die den neugierigen Teilnehmerinnen jede Menge Tipps mit auf den Weg gab. Zunächst aber einmal wurde der Typus anhand von bunten Stoffproben ermittelt. Dafür schauten die Teilnehmerinnen in einen Spiegel und nahmen wahr, welche Wirkung jeweils eine goldfarbene und eine silberfarbene Stoffbahn auf Dekolleté und Schultern in ihrem Gesicht entfaltete.

Diese unterschiedlichen Typen gibt es

Neugierig beobachteten auch die übrigen Teilnehmer die Unterschiede. Die ersten Bewertungen fielen aus dem Bauch heraus aus: „Das steht dir besser“, oder „Das sieht besser aus.“ Hinterher hieß es: „Ja. Bei der Farbe wirkt deine Haut viel strahlender, die Falten verschwinden, die Augen leuchten größer.“ Wie Lützow mit wenigen Handgriffen in ihren Reisekoffer bewies, wirken je nach Farbtyp die unterschiedlichen Farben anders. „Wem Silber besser steht als Gold, ist eher der kühlere Farbtyp. Wem bei Gold die Haut, Haare und Augen strahlen, ist eher der warme Typ.“

Nach dieser ersten Feststellung zückte Lützow vier weitere Stoffbündel aus ihrem Koffer und präsentierte diese als Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wer als warmer Farbtyp eingestuft wurde, kam für die Farbpaletten Frühling und Herbst infrage. Die kühleren Typen werden in Winter und Sommer unterteilt. Während beim Herbsttyp grundsätzlich sandige Farben, Braun- und Rottöne vorteilhaft wirken, braucht der Frühlingstyp pastellige Farben in Lachs und Flieder oder ein sanftes Sonnengelb. Im anderen Farbspektrum können Wintertypen die knallig, satten Farben nutzen, um den meist hellen Teint mit dunklen Haaren optisch in Szene zu setzen. Der Sommertyp nutzt „die abgewaschenen Farben des Winters für sich“, erklärte die Beraterin. Statt ein kräftiges Smaragdgrün also eher ein pastellfarbener Wiesenton. Statt Fuchsia und Pink eher Rosa und Alt-Rosé.

Farbe ist toll - passt aber leider nicht zum Typ

Die meisten Teilnehmerinnen schauten überrascht in den Spiegel. „So eine Farbe hätte ich niemals ausprobiert“, äußerte einer Frau erstaunt, während sie sich ungläubig im Spiegel betrachtete. „Doch, die Farbe steht dir richtig gut“, sprachen ihr die anderen Mut zu. Eine Dame, die als Wintertyp eingestuft wurde, verriet, dass sie den pastelligen Farbton Mint so schön fände, und wickelte sich die entsprechende Stoffbahn um den Hals. Naserümpfend schüttelten alle den Kopf. „Das passt leider überhaupt nicht“, erklärte Lützow. Das musste auch die Frau vor dem Spiegel einsehen. „Ja schade. Das sieht wirklich nicht gut an mir aus. Aber es ist wirklich eine tolle Farbe.“

Neben den Farbtypen gab Lützow noch Tipps zu Düften, Brillenform und Schnitten. „Dem Sommertyp stehen pudrige, frisch-fruchtige, leichte Düfte, der Wintertyp braucht dramatische Düfte mit orientalischer Note.“ Herbsttypen könnten süße, samtig-warme und schwere, holzig, ledrige Zitrusdüfte wie Bergamotte gut tragen, während der Frühlingstyp eher blumige Düfte favorisieren sollte. „Ich dachte, das passende Parfüm hatte was mit dem Hauttyp zu tun“, äußerte Therese Ruff überrascht. Für sie, wie auch für alle anderen Teilnehmerinnen war es ein spannender Nachmittag. „Ich habe einiges heute für mich mitgenommen, weiß jetzt, welche Farben mir besser stehen und werde mir meinen Kleiderschrank noch mal genauer anschauen“, verriet Ruff, die als Sommertyp eingestuft wurde.

Marlies Lützow, die sich als Farb- und Stilberaterin fortgebildet hat, bietet ihre Dienste nicht nur in ihrer Freizeit an. Auch bei ihren Kollegen im Wipperfürther Rathaus, sowie bei Bürgermeisterin Anne Loth habe sie schon Beratungen durchgeführt. Das wäre auch in Radevormwald denkbar, sagte Anna Christ vom Bauaufsichtsamt der Stadt, die den Frauentreff unterstützt.

Termin

Der nächste Frauentreff findet am Montag, 7. August, um 16 Uhr im Haus Hürxthal, Schlossmacherplatz 2, statt. Thema wird sein: Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss.