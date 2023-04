Familienbüro eröffnet offenes Elterncafé

Da die Stadt Radevormwald Familien von Anfang an begleiten und ihnen zur Seite stehen will, wird ein Elterncafé im Familienbüro eröffnet.

Der Bedarf war als groß ausgemacht worden.

Radevormwald. In den vergangenen Monaten hat das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport durch Gespräche mit Familien und mit der Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth den Bedarf erkannt, dass sich gerade Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren einen Anlaufpunkt für einen Austausch, Gespräche und Begegnungen wünschen. Da die Stadt Radevormwald Familien von Anfang an begleiten und ihnen zur Seite stehen will, wird nun ein Elterncafé im Familienbüro eröffnet.

Sabine Hoch, Mitarbeiterin der „Frühen Hilfen“, startet in Kooperation mit den Familienhebammen der „Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle“ am Mittwoch, 10. Mai, mit dem offenen Elterncafé in den Räumen des Familienbüros an der Hohenfuhrstraße.

Das Elterncafé ist dann alle 14 Tage für alle Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren geöffnet. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, mit anderen Eltern in Kontakt zu kommen und sich über aktuelle Themen auszutauschen. Es soll ein Ort der Begegnung sein, aber auch wichtige Informationen und Beratungsangebote rund um das Thema Familie bereithalten, heißt es in der Ankündigung.

Die Teilnahme am Elterncafé ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Es können nur Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist im Interesse der Eltern auf zehn Familien begrenzt.

Das Angebot findet ab dem 10. Mai im Zwei-Wochen-Turnus jeweils von 14 bis 16.30 Uhr im Familienbüro an der Hohenfuhrstraße 13a statt. s-g

Fragen zum neuen Elterncafé beantwortet Sabine Hoch unter Tel. (02195) 6889247 oder per E-Mail: sabine.hoch@radevormwald.de.