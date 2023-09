Fahrer verliert Kontrolle über Transporter - Zwei Verletzte

Unfall

+ © Polizei Oberbergischer Kreis Zwei Insassen eines Mercedes Vito verletzten sich beim Prall in die Leitplanke leicht. © Polizei Oberbergischer Kreis

Der junge Fahrer kann einen Zusammenprall mit der Leitplanke nicht verhindern.

Radevormwald. Am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Straße Neuenhaus in Fahrtrichtung Im Busch zu einem Unfall mit einem Kleintransporter. Der Fahrer, ein 20-jähriger Düsseldorfer und sein 21-jähriger Beifahrer, verletzten sich dabei leicht.

Nach Angaben der Polizei im Oberbergischen Kreis fuhr das Auto in einer Linkskurve auf unbefestigten Untergrund und geriet dabei außer Kontrolle. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit der Leitplanke zu verhindern, kam der Pkw ins Schleudern. Nach einer 180-Grad-Drehung prallte das Auto gegen die Leitplanke auf der linken Seite. Anschließend touchierte er eine Bushaltestelle.

Erst in einem angrenzenden Böschungsbereich kam der Mercedes Vito des 20-jährigen Düsseldorfers zum Stehen. Da aus dem Wagen Betriebsstoffe austraten, die in einen in die Ennepetalsperre mündenden Bach liefen, errichteten die Feuerwehr und das Amt für Umweltschutz Ölsperren am Unfallort.

