Elfjährige ist Deutsche Jugendmeisterin mit ihren Schäferhunden Phoebe und Watson

Lena Kappel war bei den Titelkämpfen mit den beiden Vierbeinern Watson und Phoebe sehr erfolgreich.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Wenn man bei Familie Kappel begrüßt wird, dann immer auch gleich von vier bis acht Pfoten. Denn in der Radevormwalder Familie wohnen schon immer auch Hunde – aktuell sind es der einjährige Wilson und der dreijährige Watson, beides Schäferhunde, groß, agil und sehr freundlich. Alle in der Familie können gut mit Hunden, das wird schnell klar. Aber die elfjährige Lena ist damit auch schon besonders erfolgreich gewesen.

„Ich habe an der Deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft im Verein für Deutsche Schäferhunde teilgenommen“, sagt sie – und das ist dann nur die eine Hälfte der Geschichte. Denn mit Rüde Watson ist sie Vize-Jugendmeisterin und mit Hündin Phoebe, die einer Bekannten der Familie aus Köln gehört, ist sie Deutsche Jugendmeisterin geworden, beides im Bereich Agility.

Sie habe mit Hunden zu tun, seit sie denken könne, sagt das Mädchen. „Ich bin schon mit vier oder fünf Jahren mit auf dem Hundeplatz herumgelaufen, mit sechs Jahren habe ich die Hundeführerlizenz gemacht – damals mit einer Hündin einer Vereinskollegin meiner Eltern“, sagt Lena.

Auch die Begleithundeprüfung habe sie schon sehr früh gemacht. „Wir haben immer schon Hunde gehabt, auch meine Eltern früher“, sagt die Elfjährige. Das Agility habe sie auch schon relativ bald für sich entdeckt – und vor allem auch gemerkt, dass die Hunde in ihrer Umgebung daran Spaß hätten.

„Watson ist so schnell, der läuft tatsächlich 6,63 Meter pro Sekunde, da komme ich gar nicht mehr hinterher, wenn er auf dem Parcours läuft. Phoebe ist etwas langsamer, bei ihr kann ich auch nebenherlaufen“, sagt das Mädchen. Agility könne man erst anfangen, wenn die Hunde ausgewachsen seien. „Also dann, wenn sie etwa ein Jahr alt sind. Sie werden dann noch einmal geröntgt und beim Tierarzt untersucht, ob in den Gelenken alles in Ordnung ist“, sagt Lena. Und dann könne man mit dem Training loslegen.

„Bei Wilson ist es demnächst soweit, er ist jetzt rund ein Jahr alt. Wenn bei ihm alles okay ist, können wir demnächst mit dem Training anfangen“, sagt die Elfjährige.

Für die Hunde ist das Laufen auf dem Parcours und mit den Hindernissen zwar Arbeit, weil sie sich konzentrieren müssen, aber es macht ihnen auch viel Spaß. „Den Rest übernimmt die Belohnung – man muss sie an die einzelnen Hindernisse einzeln heranführen und kann dann mit Leckerchen oder Spielen den richtigen Umgang und das passende Verhalten am Hindernis belohnen“, sagt Lena.

Das Lernen gehe bei den jungen Tieren sehr schnell und müsse dann ausgebaut werden, bis der ganze Parcours sitze. „Mein Vater hat mit Watson angefangen zu trainieren und gemerkt, dass er das richtig gut macht. Es ist auch ein wirklich toller Sport, der nicht nur den Tieren Spaß macht, sondern auch für die Menschen ist das eine tolle Sache“, sagt das Mädchen zufrieden.

Die Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft wird für junge Menschen von sechs bis 21 Jahren ausgerichtet – und ist die Folgeveranstaltung der Westfalenmeisterschaft. „Ich war bei der diesjährigen Meisterschaft tatsächlich die jüngste Teilnehmerin“, sagt Lena.

Nach der Qualifikation bei der Westfalenmeisterschaft ist sie dann am Pfingstwochenende nach Philippsthal bei Kassel gefahren – und hat mit ihren beiden vierbeinigen Begleitern richtig abgeräumt. Der Hundesport sei für sie ein schönes, wenngleich durchaus zeitkonsumierendes Hobby. „Drei- bis viermal pro Woche bin ich mit den Hunden auf dem Platz – und dann schon immer ein paar Stunden. Nach so einem intensiven Training bin sowohl ich als auch die Hunde ganz schön platt“, sagt das Mädchen und schmunzelt.

Ergänzt aber mit Blick auf Watson: „Der ist auf jeden Fall eine Rakete, der ist kaum kaputtzukriegen. Aber schön ist, dass Watson sich mit Wilson sehr gut verträgt, die beiden balgen viel zusammen und verstehen sich prima.“

Unterwegs wird Sitz und Platz geübt, mehr nicht

Es sei nicht alles Training, bei Spaziergängen würde sie zwar die grundlegenden Kommandos üben, die richtigen Agility-Übungen würden dann aber auf dem Hundeplatz stattfinden. „Unterwegs wird Sitz und Platz geübt, mehr nicht“, sagt Lena, die als weiteres Hobby noch Handball spielt.

Agility

Sport: „Agility“ bedeutet Wendigkeit oder Flinkheit, es ist die Bezeichnung für eine beliebte Hundesportart, bei der das Tier einen Parcours mit Hindernissen in einer bestimmten Reihenfolge und möglichst schnell überwinden muss. Angeleitet wird der Hund von seiner Bezugsperson, die nur mit Körpersprache und Befehlen aktiv werden darf.

Ursprung: Agility als Hundesport ist noch gar nicht so alt, stammt aus Großbritannien und wurde 1977 von Peter Meanwell entwickelt. Nach Deutschland kam der Sport Anfang der 1980er Jahre.