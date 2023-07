Unter einem Dach mit Waschbären: Die Nerven liegen blank

Dachziegel lockern und es sich gemütlich machen – nach diesem Prinzip gehen die Tiere oft vor. So niedlich Waschbären wirken, so unangenehme Hausgenossen sind sie.

Die Tiere haben sich bei Grünen-Ratsfrau Elisabeth Pech-Büttner eingenistet und zehren an ihren Nerven. Hilfe aus der Jägerschaft ist nur bedingt möglich. Was man gegen die unerwünschten Eindringlinge tun kann.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Auf den ersten Blick sehen sie niedlich und drollig aus: Waschbären, eigentlich in Nordamerika beheimatet, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in Deutschland stark ausgebreitet. Und so mancher Hausbesitzer hat inzwischen die leidige Erfahrung gemacht, dass die flauschigen Zeitgenossen alles andere als harmlos sind.

Auch Elisabeth Pech-Büttner hat dies erlebt. Ein Waschbär hatte sich bei ihr im Dachgeschoss eingenistet. „Ich habe von oben so ein merkwürdiges Kratzen gehört“, schildert die Ratsfrau, die am Kollenberg wohnt, die Ereignisse. Als sie überprüfte, woher die Geräusche kamen, erspähte sie zwei Dachziegel, die gelockert worden waren. Spätestens als sie einen Waschbären über die Terrasse laufen sah, wurde ihr klar, wer sich da unerlaubt Zutritt verschafft hatte.

Sorgen machte sie sich wegen möglicher langfristiger Schäden

Was kann ein Waschbär schon Schlimmes anrichten? So einiges, berichtet Pech-Büttner. Nachts sei ständig der Bewegungsmelder angegangen. Abfalltonnen seien umgekippt worden. Mehr Sorgen machten Pech-Büttner allerdings die langfristigen Schäden, die Waschbären im Haus anrichten können. Oft machen die Tiere sich an der Dachisolierung zu schaffen und zerstören die Dämmung, was sehr teuer werden kann. Auch kann durch die Einstiegslöcher Wasser eindringen. Und natürlich hinterlassen die Kleinbären reichlich Exkremente und Urin.

+ Elisabeth Pech-Büttner. © privat

„Ich habe da regelrechte Horrorgeschichten gehört“, berichtet Pech-Büttner, die als Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder Grünen durchaus nichts gegen Tiere hat. Die Probleme mit dem Waschbär hätten sie allerdings stark belastet. „Ich bin mit den Nerven fertig“, gesteht sie.

Hilfesuchend wandte sie sich an Volker Grossmann, den Leiter des Radevormwalder Hegerings. Doch auch den Jägern sind trotz schwerer Belästigungen durch die Tiere die Hände gebunden. „Im Augenblick herrscht Schonzeit, weil die Waschbären jetzt den Nachwuchs großziehen“, erklärt Grossmann. Und natürlich dürfe kein Hausbesitzer zur Selbstjustiz greifen und den Waschbär eigenhändig ins Jenseits befördern: „Das wäre dann Wilderei.“

Der Waschbär kam als invasive Tierart in den 30ern nach Deutschland

Immer wieder werden die heimischen Jäger von Bürgern kontaktiert, die einen nervigen Waschbär im Haus haben. „Aus der Nordstadt, dem Bereich am Kollenberg, gab es bereits mehrere Anfragen“, berichtet Grossmann.

In den vergangenen Jahren gab es vor allem aus den Wupperorten Meldungen über Sichtungen von Waschbären. Sicher ist: Die Tiere breiten sich weiter aus. Nach Deutschland brachte man im 20. Jahrhundert die Waschbären, weil man sich von ihren Pelzen Erträge versprach. Am Eder-See, so heißt es, sollen die Tiere um 1930 erstmals ausgesetzt worden sein. Nordhessen, vor allem die Stadt Kassel, gelten seither als europäischer Hotspot für die Tiere.

Seit 2016 ist die Spezies in der Europäischen Union als „invasive, gebietsfremde Art“ auf der entsprechenden Liste aufgeführt. Außerhalb der Schonzeiten kann der Waschbär gejagt werden, oft rückt man ihm mit Kastenfallen zu Leibe. Die Jagdstrecke lag im Jahr 2018 laut dem Naturschutzverein NABU in Nordrhein-Westfalen bei 17.200 Tieren. Manche Naturschützer, etwa die Organisation PETA, wollen die Jagd auf die Tiere verbieten lassen.

Für die Vertreibung von Waschbären braucht es Geduld

Es gibt unblutige Methoden, um Waschbären und Marder, die ebenfalls als Untermieter zum Problem werden können, zu vertreiben. „Man kann versuchen, die Tiere mit Aufnahmen von Menschenstimmen zu vergrämen“, erklärt Volker Grossmann. Laute Musik soll die Tiere ebenfalls abschrecken. Auch bestimmte Gerüche sollen den Eindringlingen den Aufenthalt verleiden. Allerdings sollten die Betroffenen Geduld mitbringen, denn Waschbären können erfahrungsgemäß äußerst hartnäckig sein, vor allem wenn sie vor Ort gute Futterquellen finden. Aus diesem Grund rät Volker Grossmann Hausbesitzern nachdrücklich, kein Futter für streunende Katzen oder andere Tiere im Garten auszulegen. Das lockt Füchse, Marder und eben auch Waschbären an.

Wenn Geräusche und Gerüche nichts gegen die ungebetenen Gäste helfen, so erläutert Grossmann, könne man einen Stromzaun auf dem Dach installieren, der die Waschbären davon abhält, weiter ihr Domizil aufzusuchen.

Elisabeth Pech-Büttner ist heilfroh, dass sie den Waschbären unter ihrem Dach inzwischen losgeworden ist. „Ein Schädlingsbekämpfer hat ihn am Ende vergrämen können“, erzählt sie. Allerdings ertappe sie sich immer noch dabei, wie sie auf verdächtige Geräusche vom Dach horcht, in der Sorge, dass der lästige Eindringling zurückgekehrt ist – und der ganze Ärger wieder von vorne losgeht.

Hintergrund

Waschbären, lateinisch „Procyon lotor“ zählen zur Gruppe der Kleinbären. Auffallend ist ihre schwarz-weiße Gesichtsmaske. Erwachsene Exemplare werden etwa katzengroß und bis zu neun Kilo schwer. Sie sind Allesfresser und sehr anpassungsfähig. Das Futter wird mit den Vorderpfoten betastet, wenn die Tiere im Gewässer nach Nahrung suchen, sieht dies aus, als würden sie ihr Futter „waschen“, daher der Name. Die Tiere können gut klettern und schwimmen. In Mitteleuropa haben Waschbären kaum natürliche Feinde, Jungtiere können von Füchsen und Greifvögeln erbeutet werden. Waschbären können Staupe auf Haustiere übertragen, außerdem sind sie Träger des Waschbärspulwurms, der bei Menschen schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen kann.