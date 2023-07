Als Vormund kann sich jeder bewerben

Beim Thema Vormundschaftsrecht gibt es eine neue Gesetzeslage. Die Stadt sucht Menschen, die sich diese Aufgabe zutrauen.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Beim Begriff Mündel fühlt sich manche an Romane aus dem 19. Jahrhundert erinnert, in der übellaunige Patriarchen jungen Leuten unter ihrer Fuchtel das Leben schwer machen. Doch auch heute sind im Juristendeutsch Mündel und Vormund gängige Begriffe, und auch in Radevormwald gibt es mehr als 20 Fälle, in der Kinder und Jugendliche einen Vormund haben.

„Das kann der Fall sein bei Flüchtlingskindern, die ihre Eltern verloren haben“, erklärt Patricia Stromberg, die im Familienbüro der Stadt für das Thema zuständig ist. Nicht immer ist der Hintergrund so dramatisch: „Es kann auch sein, dass die leiblichen Eltern sich überfordert fühlen.“

Zehn Ehrenamtler üben derzeit in Rade eine Vormundschaft aus

Jetzt hatte das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport eingeladen, um über die neue Gesetzeslage im Vormundschaftsrecht zu informieren. Vielen dürfte unbekannt sein, dass nicht immer nähere Verwandte als Vormund einspringen, sondern dass sich im Prinzip jeder Bürger als ehrenamtlicher Vormund bewerben kann. Die Stadt sucht Menschen, die bereit sind, sich dieser Aufgabe zu stellen. Etwa zehn Ehrenamtler üben derzeit in Rade eine Vormundschaft aus.

Die Gesetzesreform ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. „Sie sorgt vor allem dafür, dass die Rechte des Mündels gestärkt werden. Die Minderjährigen haben nun mehr Mitspracherecht“, erläutert Stromberg. Schließlich sollte es auch menschlich zwischen Mündel und Vormund stimmen, ein Vertrauensverhältnis entstehen.

Im Prinzip kann sich jeder für die Aufgabe einer ehrenamtlichen Vormundschaft bewerben, aber natürlich schauen sich die Verantwortlichen die Bewerber an. „Es wird beispielsweise geprüft, wie es mit dem polizeilichen Führungszeugnis aussieht“, erklärt Keith Gehling, Teamleiter des Pädagogischen Dienstes im Rader Amt. Berufliches Vorwissen ist nicht nötig, aber wer Erfahrungen als Pädagoge oder als Jurist mitbringt, ist für bestimmte Aufgaben, etwa beim Thema Vermögensverwaltung, im Zweifel besser gerüstet. Und natürlich sollten Frauen und Männer, die sich diese Aufgabe zutrauen, über menschliche Qualifikationen wie Einfühlungsvermögen, Geduld und die Fähigkeit, mit anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten, verfügen. Selbstverständlich sollte eine Person, die sich für diese Aufgabe interessiert, auch zeitlich flexibel ein, um für die Belange der Kinder und Jugendlichen, deren Vormundschaft sie übernommen hat, da zu sein.

Die Entscheidung wird letztlich vom Familiengericht getroffen

Hat die Behörde die jeweiligen Bewerber unter die Lupe genommen, geht die Sache noch vor Gericht. „Die Entscheidung, ob jemand als ehrenamtlicher Vormund tätig werden kann, trifft am Ende immer das Familiengericht in Wipperfürth“, erklärt Sabine Hoch, die Vormundschaftskoordinatorin der Radevormwalder Verwaltung.

Das Prozedere: Nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme eines Interessenten wird der Bewerberbogen ausgehändigt, und erste notwendige Unterlagen müssen beantragt werden. Diese sollen vor dem ersten persönlichen Gespräch an die Vormundschaftskoordinationsstelle zurückgeschickt werden. Nach dem Gespräch werden die ehrenamtlichen Kräfte an Schulungen teilnehmen, die sie auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereiten.

Vormünder werden dringend gebraucht

Dazu gehören die rechtliche Vertretung des Kindes oder des Jugendlichen, regelmäßige Treffen mit dem Mündel, die Förderung dessen persönlicher Entwicklung, Unterstützung bei der Schullaufbahn und generell beim Bildungsweg.

Aktuell ist die Zahl der ehrenamtlichen Vormünder in Deutschland niedrig. Laut einem Bericht des MDR über die Gesetzesänderung werden bundesweit noch 85 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen vom Jugendamt oder von Berufsvormündern betreut. Doch die ehrenamtliche Vormundschaft hat Vorteile, wie die NRW-Landesregierung auf www.engagiert-in-nrw.de erläutert. Die Ehrenamtler könnten „häufig eine individuellere und intensivere Betreuung der Kinder gewährleisten. So können sie den Heranwachsenden häufig Kontakt- und Begleitungsmöglichkeiten anbieten, die in anderen Formen der Vormundschaft aus zeitlichen Gründen schlicht nicht realisierbar sind.“ Darüber hinaus reiße in vielen Fällen auch mit dem Erreichen der Volljährigkeit des Kindes und der Beendigung der Vormundschaft das Band zwischen dem Vormund und seinem ehemaligen Mündel nicht ab. In vielen Fällen stünden ehemalige ehrenamtliche Vormünder ihrem ehemaligen Mündel auch weiterhin als vertraute Ansprechpartner und Vertrauensperson noch zur Verfügung.

Hintergrund

Ansprechpartnerin: Wer sich für die Übernahme einer ehrenamtlichen Vormundschaft interessiert, kann sich beim Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport melden. Die Ansprechpartnerin ist Sabine Hoch, Vormundschaftskoordinatorin, erreichbar unter Tel. 02195-6889247 oder sabine.hoch@radevormwald.de

Details: Wer sich über die neue Gesetzgebung im Detail informieren möchte, kann dies auf der Internetpräsenz des Bundesjustizministeriums tun: www.bmj.de

Rückblick: Die zum Januar 2023 in Kraft getretene Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechtes ist die größte Neuerung auf diesem juristischen Gebiet seit der Abschaffung der Entmündigung im Jahr 1992. Die Reform betrifft übrigens nicht nur Minderjährige, sondern in manchen Fällen auch Erwachsene.