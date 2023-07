Lutz Aldermann: „So als würde man das Grab von Tutenchamun öffnen“

Radevormwald: Heimatforscher geht weiter den Geheimnissen des Eiskellers vom Kollenberg auf den Grund.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Das Geheimnis um den rätselhaften Radevormwalder Eiskeller ist bei Weitem noch nicht gelüftet, sagt Lutz Aldermann. Längst sind nicht alle Fragen geklärt, obwohl der Radevormwalder Abenteurer 2020 erstmals den seit Jahrzehnten versiegelten Eiskeller am Kollenberg öffnete. Das Gerücht, dass es sich dabei um einen 750 Meter langen Tunnel vom ehemaligen Union-Theater zum Kollenberg handelt, hält sich hartnäckig. Ausräumen oder bestätigen konnte Aldermann das bislang noch nicht.

Die Eiskeller könnten zu einer alten Brauerei gehört haben

Der Historiker, Abenteurer und Heimatforscher hat in den vergangenen Jahren nicht nur in Archiven gesucht, Kontakt mit dem Katasteramt in Wiehl aufgenommen und in den Berichten seines Vaters, dem Journalisten Hans Aldermann, geblättert. Er hat auch selbst zur Schaufel gegriffen und den alten Zugang zum Eiskeller freigelegt. Aldermann musste zuvor das Gespräch mit den Eigentümern des Geländes, die Betreiber der Jugendherberge, suchen und sie von seinem Projekt überzeugen.

Als Umweltattraktion, wie es einst Dietmar Fennel in den 1980ern für Fledermäuse versucht hatte, wollte Aldermann die Höhlen für die Jugendherberge zurückgewinnen und gleichzeitig seine Forschungsarbeit vorantreiben. Er erhielt die Genehmigung, an der Böschung zur Telegrafenstraße zu graben. Er fand die Keller und ist seitdem immer wieder durch die engen Eingangsschächte geklettert.

Unterstützung erhält er vom Arbeitskreis Kluterthöhle, einem Verein für Höhlenforschung und Umweltschutz. Mit speziellen, blauen Höhlentüren sind die Eingänge verriegelt, damit sich keine spielenden Kinder dort hinein verirren können. Öffnungen ermöglichen es aber Nagern und Fledermäusen, Unterschlupf zu finden.

Was bekannt ist und welche Hinweise es gibt

„Mein Vater schrieb, dass der Eiskeller wohl einer Brauerei gehört haben muss“, erzählt Aldermann. Vom Katasteramt erhielt er alte Pläne, die diese Vermutung bestätigen. Auf den Plänen von 1867 sind zwei Flurstücke eingezeichnet, die einst den Familien Feckinghausen und Vester gehörten, Betreiber der Brauerei Nürnberg. Dass Brauereien damals ohne Elektrizität ihr Bier in solchen Kellern kühlten, war nicht ungewöhnlich.

Einer der Tunnel ist 27 Meter lang und besteht aus zwei Räumen und einer beachtlichen Deckenhöhe von 3,60 Metern. Die Gänge sind sechs Meter breit. Der zweite Tunnel sei nur zehn Meter lang, fünf Meter breit und ende an einer Wand.

Mit einem Kompass entdeckte Aldermann, dass der Tunnel nicht gerade in den Berg getrieben wurde, sondern in einem Winkel von 155 Grad. Auf einer Stadtkarte von Radevormwald hat er diese Linie verlängert und festgestellt, dass sie mitten durchs ehemalige Union-Theater führt. Ob das Gerücht stimmt?

Um das Geheimnis definitiv zu lüften, steht ihm noch die zugemauerte Wand im Weg, die er noch nicht angerührt hat. Zu groß sei die Gefahr eines Einsturzes, befürchtet Aldermann. Außerdem herrsche unter der Erde eine hohe Radon-Belastung von mehr als 7000 Becquerel. In Kombination mit Staub, der durch die Abbrucharbeiten aufkomme, steige das Krebsrisiko enorm.

„So als würde man das Grab von Tutenchamun öffnen.“

Aldermann betritt die Höhlen daher nur noch mit Maske, denn ans Aufhören denkt er nicht. „Das ist unfassbar spannend, so als würde man das Grab von Tutenchamun öffnen“, skizziert der Heimatforscher sein Gefühl, wenn er durch ein 60 Zentimeter kleines Wellrohr in den Eiskeller hinabsteigt und in dem Tunnel neue Erkenntnisse sammelt.