Das Zweiradmuseum ist für die Zukunft gerüstet

Einrichtung der IG Bismarck hat sich am neuen Standort zum Publikumsmagneten entwickelt.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Durch diese Halle an der Leimholer Straße weht nicht nur ein Hauch Geschichte. Hier erzählt jedes Exponat eine ganz eigene Geschichte, hier geraten Fans von ganz unterschiedlichen Zweirädern ins Schwärmen. Das „lebendige“ Zweiradmuseum der IG Bismarck, das von der Schlossmacherpassage nach Bergerhof umgezogen ist, hat sich an seinem neuen Standort auf mehr als 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche bereits bestens bewährt und sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt.

Kamen in den vergangenen Jahren auch vor Corona im Schnitt pro Jahr 1000 bis 1200 Besucher, so waren es 2023 bis Anfang März schon 500. Ein großer Erfolg für die ehrenamtliche Mannschaft rund um Präsident Hans Joachim „Hajo“ Sommer (Administration und Verwaltung) und Hartmut Behrensmeier (Ideengeber und Medienreferent).

Der neue Standort bietet ganz andere Möglichkeiten, rückt die Exponate in ein völlig neues Licht und bietet ihnen den Platz, der ihnen gebührt. Übrigens alles in den ehemaligen kaufmännischen Räumen der Bismarck-Werke, die 1957 in Konkurs gingen. In der Poststelle stehen noch heute die alten Postfächer. Wo lange Zeit ein Fitnessstudio untergebracht war, begrüßt die IG Bismarck heute ihre Gäste und stellt einen Veranstaltungsraum zur Verfügung, der sich für Treffen, Versammlungen und kleinere Feiern eignet. Die große Ausstellungsfläche war früher das Großraumbüro für den Ein- und Verkauf. Die Fenster noch im Original, also richtig alt. „Da müssen wir sicher noch viel machen“, meint Behrensmeier. Im Büro des Prokuristen steht der alte Tresor – holzvertäfelt mit Ornamenten. Hier ist eine kleine Küche untergebracht. Die Theke hat die IG vom Fitnessstudio übernommen.

Seit 21. November hat die IG keinen Vorsitzenden mehr, sondern einen Präsidenten. „Wir haben hier so viele hochwertige Exponate, da passt ein Präsident einfach besser als ein Vorsitzender“, erklärt Behrensmeier. Ehrenvorsitzender ist Lothar Kasper. Nachdem das Museum bedingt durch Corona und den Umzug fast anderthalb Jahre geschlossen hatte, stehen nun wieder alle Exponate an ihrem Platz.

Keine Leihgabe wurde abgezogen. Im Gegenteil. Es kommen noch mehr hinzu. In einer kleinen Werkstatt können die Stücke bearbeitet und für die Ausstellung „hübsch“ gemacht werden. Dieter Ickler hat die meisten Leihgaben dem Museum zur Verfügung gestellt. Der Radevormwalder ist leidenschaftlicher Sammler, mit Behrensmeier Begründer der IG und mittlerweile auch stellvertretender Präsident der IG.

Behrensmeier gibt das Hauptziel für die Zukunft aus: „Wir wollen durch Veranstaltungen bekannter werden und das Zweiradmuseum immer wieder in den Mittelpunkt rücken“, sagt er.

Ihm ist es auch zu verdanken, dass Sommer die IG tatkräftig unterstützt. Der Radevormwalder, der in Lennep lebt, war Niederlassungsleiter bei Buderus Köln. Ihn konnte Behrensmeier als Sponsor gewinnen. Ein geschickter Schachzug, denn Sommer ist ein Mensch, der gerne hilft – und der es versteht, sein Netzwerk für die IG zu nutzen. „Wir sind hier alles Riesennetzwerker“, sagt Sommer.

+ Ein echter Hingucker in der Ausstellung: Ein Kinderroller von 1937 aus einem Privatmuseum in Österreich. © Rüttgen

Mittlerweile kommen Besuchergruppen aus allen Bereichen; aus christlichen Kreisen, aus Schulen, Damenclubs (und später auch die Herren, weil die Damen so begeistert waren) oder viele Klassen, die sich im Museum treffen. „Wir spüren den Trend, dass die Menschen nach Corona endlich mal wieder ein Museum von innen sehen möchten“, sagt Sommer. Geöffnet hat das Museum bislang nur sonntags von 11 bis 17 Uhr. Führungen finden aber auch in der Woche statt.

Man würde sich sehr über neue Mitglieder freuen

Intensiviert werden soll vor allem die Zusammenarbeit mit Schulen. Aktive Mitglieder zählt die IG derzeit zwölf, für Sonderveranstaltungen in der Woche sind Sommer, Behrensmeier und Lothar Kasper zuständig.

Alles ehrenamtlich. „Wir würden uns sehr über neue Mitglieder und Helfer freuen“, sagt Sommer. Die IG zählt derzeit etwas mehr als 40 Mitglieder.

Wichtig ist den Zweiradfreunden der gute Kontakt zur Stadtverwaltung. Bürgermeister Johannes Mans ist Mitglied der IG, „und er hilft uns, wo er nur kann“, lobt Sommer, der sich wiederum vor allem um die administrativen Dinge kümmert. Hierzu zählen auch Förderanträge, was sehr aufwendig ist.

So hat die IG eine Förderung für einen Treppenlift für einen barrierefreien Zugang ins Museum über das Förderprogramm Leader beantragt. Am Freitag kam der positive Bescheid: Nach Angaben von Regionalmanager Martin Deubel kann die IG wohl mit einer 80-prozentigen Förderung von 13.500 Euro aus dem Regionalbudget rechnen. Die Gesamtkosten für den Lift betragen 17.000 Euro.

„Unsere Ausstellung ist vorzeigbar, aber wenn sie sich mit einem Ausstellungsprofi unterhalten, dann gibt es noch ganz andere Möglichkeiten“, sagt Sommer. Insofern arbeitet die IG weiter an Verbesserungen. Sommer hat eine Arbeitsgruppe gebildet, „denn wir haben sehr kreative Menschen, die sich um Standorte und Beleuchtung Gedanken machen sollen“, sagt der Präsident. Ziel soll es sein, die Exponate und die Ausstellung noch professioneller zu präsentieren.

+ Hier soll ein Treppenlift eingebaut werden, damit auch Rollstuhlfahrer problemlos ins Museum kommen. © Rüttgen

Das geht finanziell nicht nur über den Mitgliedsbeitrag, sondern nur mit Sponsoren. Ob deren Zahlungen weiter fließen, bleibt abzuwarten. Erste Gespräche für 2023 sind nach Angaben von Sommer „durchaus frohmachend“ verlaufen. „Wir müssen die Kosten immer im Blick halten“, sagt Behrensmeier. Der Eintritt ins Museum kostet vier Euro. Damit sind keine großen Sprünge möglich.

Stolz sind Sommer und Behrensmeier darauf, dass die Räume des Museums neulich von den Lions für deren Präsidenten-Empfang gebucht wurden. „Das zeigt schon unsere Wertigkeit“, sagt Sommer nicht ganz ohne Stolz.

Kontakt: Leimholer Straße 3, Bergerhof, Tel. (02195) 6889932, sonntags, 11 bis 17 Uhr, und nach Vereinbarung, an Feiertagen geschlossen. Ansprechpartner: Hajo Sommer, Tel. (0171) 5582326, www.ig-bismarck.de

Veranstalungen

12. bis 16. April: Teilnahme mit Stand auf der weltgrößten Oldtimer-Messe in Essen – Motto: Vor 125 Jahren Produktionsbeginn Bismarck-Zweirad-Werke.

21. Mai: Volksradfahren „Rund um die Wupper-Talsperre, 27 Kilometer, Kooperation mit der Stadt Radevormwald

12. bis 14. Mai: geplante Teilnahme am Stadtfest mit Gemeinschaftsstand mit den Museen in Radevormwald

4. Juni: Teilnahme am Trassenfest in Wermelskirchen, Stand mit Ausstellung historischer Fahrräder und Aktion „Familienradeln“ vom Zweiradmuseum nach Wermelskirchen und zurück; Kooperationsveranstaltung der IG mit der Stadt Wermelskirchen und der ADFC-Ortsgruppe Radevormwald

30. Juli: Ausfahrt historischer Motorräder, Start: erstmals Edeka-Parkplatz neben dem Museum, Strecke: Radevormwald-Lindlar und zurück.19. August Nacht der Museen in allen vier Museen der Stadt