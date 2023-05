Beim besonderen Chorkonzert geht es um Thomas Tallis

Der Berliner Vokalkreis tritt am 13. Juli in Radevormwald auf und präsentiert britische Renaissance-Musik.

Am 13. Juli gibt der der Berliner Vokalkreis in der Pfarrkirche St. Marien Konzert. Die Kirche lockt mit besonderer Akustik.

Radevormwald. Ein Chorkonzert mit Spitzenwerken der englischen Renaissance erwartet Besucher am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien, Bischof-Bornewasser-Straße. Darauf weist Regionalkantor Bernhard Nick hin. Zu Gast ist dann der Berliner Vokalkreis unter Leitung von Rory Wainwright Johnston.

Dieses 35-köpfige Ensemble ist vor allem in Berlin und Brandenburg ein Begriff, reist jedoch auch regelmäßig durch Deutschland und Österreich. Johnston selbst ist in der Tradition englischer Kathedralchöre aufgewachsen und ausgebildet worden ist.

Akustik der Pfarrkirche seidafür sehr gut geeignet

Nach einem Kompositionsstudium in Manchester absolviert er zur Zeit einen Masterstudiengang Chordirigieren an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin bei Justin Doyle. Neben der Komposition gilt Johnstons Interesse vor allem der Musik der englischen Renaissance.

Auf ihrer aktuellen Konzertreise widmet sich der Vokalkreis dem Komponisten Thomas Tallis, dessen Musik heute noch in Großbritannien populär ist und zum festen Repertoire von Festgottesdiensten des Königshauses gehört. Das Programm bietet mit lateinisch- und englischsprachigen geistlichen Werken einen Querschnitt durch Tallis‘ vielgestaltiges Werk. Im Mittelpunkt steht die Vertonung von Klageliedern des Jeremias.

Die Akustik der Radevormwalder Pfarrkirche sei für diese Art der Musik sehr geeignet, versichert Kirchenmusiker Bernhard Nick, auch wenn es sich um ein modernes Gebäude handle.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten. s-g

Termin: Donnerstag, 13. Juli, Pfarrkirche St. Marien, Bischof-Bornewasser-Straße