Weniger Arbeitslose in der Stadt

Radevormwald. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist in Radevormwald im Juni ein wenig zurückgegangen. Waren im Mai 761 Menschen ohne Stelle, waren es im vergangenen Monat 754.

Damit verläuft die Entwicklung in der Bergstadt gegen den Trend: Denn sowohl im Oberbergischen Kreis als auch im gesamten Gebiet des Arbeitsmarktbezirkes stieg die Arbeitslosigkeit im vergangenen Monat. Im Kreis waren im Juni 8044 Menschen erwerbslos, im Mai waren es 8033. Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach stieg die Arbeitslosigkeit von 22.963 Menschen im Mai auf nunmehr 23.018 im Juni an.

Pascal Sahlmen, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, erklärt dazu in einer Pressemitteilung, ein Anstieg der Zahlen sei „in den Sommermonaten nicht unüblich“ und falle mit einem Plus von 0,2 Prozent moderat aus. Und weiter: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist zurzeit tendenziell rückläufig, bewegt sich aber mit knapp 6000 freien Arbeitsstellen weiterhin auf hohem Niveau.“

Die Unternehmen im Bezirk, zu dem die Kreise Oberberg und Rhein-Berg sowie die Stadt Leverkusen gehören, meldeten 1126 neue offene Stellen, das sind 48 oder 4,5 Prozent mehr als im Vormonat, aber 136 oder 10,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit waren insgesamt im Berichtsmonat 5927 offene Arbeitsstellen im Bestand gemeldet, was einem Minus von 11 Prozent zum Vorjahr entspricht.

In Radevormwald wurden im Juni 231 offene Stellen gemeldet, damit stieg die Zahl im Vergleich zum Mai um 1,3 Prozent an. Im Vergleich zum Juni 2022 gab es bei den angebotenen offenen Stellen einen Rückgang von 28,9 Prozent. s-g