Jugendliche bedroht: Angreifer muss für 18 Monate ins Gefängnis

38-Jähriger hatte mitten in Radevormwald Jugendliche angegriffen.

Von Heike Karsten

Radevormwald. Fast vier Stunden dauerte die Verhandlung am Wipperfürther Amtsgericht, die einem 38-jährigen Radevormwalder eine Gefängnisstrafe einbrachte. Er hatte mehrere Jugendliche beleidigt, bedroht und angegriffen. Ebenso aggressiv hatte er sich später gegen die Polizisten gewehrt, die ihn zur Wache transportiert hatten.

Neun Zeugen schilderten relativ einheitlich die Tathergänge, die dem Angeklagten vorgeworfen wurden. Er soll im August 2022 am Schlossmacherplatz mit seinem Fahrrad an einer größeren Gruppe Jugendlicher vorbeigefahren sein. „Er hat dann angehalten, ist zurückgekommen, hat sein Rad weggeworfen und mich dreimal ins Gesicht geschlagen“, sagte ein 16-jähriger Schüler aus. Eine 23-jährige Altenpflegerin bestätigte das: „Er hat uns vorgeworfen, wir würden seiner Nichte Drogen verkaufen. Ich habe mich zwischen die Zwölf- bis 16-Jährigen gestellt und dachte, er haut mir auch gleich eine rein“, sagte sie als Zeugin aus.

Eine Seniorin soll versucht haben, den Streit zu beenden. „Er hat sie dann angespuckt“, sagt die jüngste, gerade einmal zwölfjährige Zeugin mit zittriger Stimme aus, die bei dem Vorfall neben dem geschlagenen Schüler gesessen hatte.

Ebenso vorgeworfen wurde dem Angeklagten, im Oktober am Kiefernweg mit einer Axt hinter drei Jugendlichen hergelaufen zu sein und dabei „Ich töte euch“ gerufen zu haben. Die Axt als Tatwaffe bestätigte sich während der Verhandlung nicht. Wohl aber soll der Angeklagte einen Stock mit Metallhaken zum Öffnen von Speicherluken bei sich gehabt haben.

In beiden Fällen entschuldigte sich der Angeklagte bei den Betroffenen. Es soll sich lediglich um Verwechslungen gehandelt haben. „Ich wollte die Jugendlichen nur verjagen, da schon welche in meinen Keller einbrechen und mein Fahrrad stehlen wollten“, sagte er aus. Am Schlossmacherplatz habe er den Eindruck gehabt, dass sich die Gruppe über ihn lustig macht. Bei der Tat im Oktober sei zudem Marihuana und Alkohol im Spiel gewesen.

In der Zelle habe erweiter randaliert

Die Polizisten, die den gewaltbereiten 38-Jährigen mit auf die Wache genommen hatten, wurden ebenso von ihm angegriffen. „Er hat zur Kopfnuss ausgeholt, hat versucht uns anzuspucken und permanent geschrien“, sagten ein Polizeibeamter und seine Kollegin aus. In der Zelle habe er weiter randaliert. Mit den Handschellen ritzte er den Buchstaben E in die Zellentür und erzeugte mit dem Fuß in der Toilette eine Überschwemmung.

Der Polizei und dem Richter war der Angeklagte aufgrund seiner vielen Vorstrafen bekannt – darunter Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung, Besitz und Handel mit Drogen. Eine positive Sozialprognose konnte auch die Bewährungshelferin dem unter doppelter Bewährung stehenden Arbeitslosen nicht stellen.

Eine weitere Strafaussetzung zur Bewährung kam für die Staatsanwaltschaft als auch für den Richter nicht infrage. Für den tätlichen Angriff auf die Polizeibeamten und die Bedrohung der Jugendlichen unter erheblich verminderter Schuldfähigkeit verurteilte das Gericht den 38-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. „Solch ein unkontrollierter Angriff am helllichten Tag mitten in Radevormwald ist nicht zu dulden“, sagte der Richter. Er sei zudem froh, dass die ältere Dame, die von ihm angespuckt wurde, nicht als Zeugin aussagen und ihn wiedersehen musste.

